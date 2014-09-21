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١٠٠٠ وجبة لإفطار الصائمين بالمسجد الحرام خلال أول الأيام البيض

جنّدت أكثر من 30 موظفًا للإشراف على توزيعها.. وزّعت ألفي علبة تمر

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتوزيع أكثر من (١٠٠٠) وجبة إفطار صائم على قاصدي المسجد الحرام؛ وذلك ضمن جهود إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، ممثلة في وحدة شؤون سفر الصائمين خلال الأيام البيض من الشهر الهجري الحالي.

وذكر مدير وحدة شؤون سفر الصائمين الأستاذ إبراهيم بن عبدالله الحجيلي، أن وحدة شؤون سفر الصائمين، قد اعتمدت ضمن مبادرة توزيع وجبات إفطار الصائمين خلال الأيام البيض، تجنيد نحو أكثر من 30 موظفًا للإشراف على توزيع أكثر من ١٠٠٠ وجبة وأكثر من ٢٠٠٠ علبة تمر منزوع النوى داخل المسجد الحرام.

وأضاف: تعمل الوحدة على مهام التنسيق والإشراف والتنظيم لعمليات توزيع وجبات الإطعام الخيري بالمسجد الحرام، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي أقرتها وزارة الصحة؛ إذ يتم التوزيع على المعتمرين والمصلين في أماكن تواجدهم خلال وقت الإفطار تجنبًا للزحام.

واختتم: تأتي هذه الخدمات والجهود إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قِبَل وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري، داعيًا الله -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- خير الجزاء على جهودهم ودعمهم الدائم للحرمين الشريفين.

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١٠٠٠ وجبة لإفطار الصائمين بالمسجد الحرام خلال أول الأيام البيض
سبق

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتوزيع أكثر من (١٠٠٠) وجبة إفطار صائم على قاصدي المسجد الحرام؛ وذلك ضمن جهود إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، ممثلة في وحدة شؤون سفر الصائمين خلال الأيام البيض من الشهر الهجري الحالي.

وذكر مدير وحدة شؤون سفر الصائمين الأستاذ إبراهيم بن عبدالله الحجيلي، أن وحدة شؤون سفر الصائمين، قد اعتمدت ضمن مبادرة توزيع وجبات إفطار الصائمين خلال الأيام البيض، تجنيد نحو أكثر من 30 موظفًا للإشراف على توزيع أكثر من ١٠٠٠ وجبة وأكثر من ٢٠٠٠ علبة تمر منزوع النوى داخل المسجد الحرام.

وأضاف: تعمل الوحدة على مهام التنسيق والإشراف والتنظيم لعمليات توزيع وجبات الإطعام الخيري بالمسجد الحرام، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي أقرتها وزارة الصحة؛ إذ يتم التوزيع على المعتمرين والمصلين في أماكن تواجدهم خلال وقت الإفطار تجنبًا للزحام.

واختتم: تأتي هذه الخدمات والجهود إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قِبَل وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري، داعيًا الله -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- خير الجزاء على جهودهم ودعمهم الدائم للحرمين الشريفين.

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
08:33 AM

١٠٠٠ وجبة لإفطار الصائمين بالمسجد الحرام خلال أول الأيام البيض

جنّدت أكثر من 30 موظفًا للإشراف على توزيعها.. وزّعت ألفي علبة تمر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتوزيع أكثر من (١٠٠٠) وجبة إفطار صائم على قاصدي المسجد الحرام؛ وذلك ضمن جهود إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، ممثلة في وحدة شؤون سفر الصائمين خلال الأيام البيض من الشهر الهجري الحالي.

وذكر مدير وحدة شؤون سفر الصائمين الأستاذ إبراهيم بن عبدالله الحجيلي، أن وحدة شؤون سفر الصائمين، قد اعتمدت ضمن مبادرة توزيع وجبات إفطار الصائمين خلال الأيام البيض، تجنيد نحو أكثر من 30 موظفًا للإشراف على توزيع أكثر من ١٠٠٠ وجبة وأكثر من ٢٠٠٠ علبة تمر منزوع النوى داخل المسجد الحرام.

وأضاف: تعمل الوحدة على مهام التنسيق والإشراف والتنظيم لعمليات توزيع وجبات الإطعام الخيري بالمسجد الحرام، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي أقرتها وزارة الصحة؛ إذ يتم التوزيع على المعتمرين والمصلين في أماكن تواجدهم خلال وقت الإفطار تجنبًا للزحام.

واختتم: تأتي هذه الخدمات والجهود إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قِبَل وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري، داعيًا الله -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- خير الجزاء على جهودهم ودعمهم الدائم للحرمين الشريفين.

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