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هيئة النقل تُطلق مراكز لخدمات الأعمال في 15 مدينة حول المملكة

تقدم خدماتها للمستفيدين من مستثمرين وممارسين للأنشطة

أطلقت الهيئة العامة للنقل مراكز لخدمات الأعمال في 15 مدينة عن المملكة، لتشمل كلاً من مدينة الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام والأحساء وكذلك القصيم وتبوك وحائل وعرعر والجوف والباحة وعسير ونجران وجازان.

وتقدم المراكز خدماتها للمستفيدين من مستثمرين وممارسين لأنشطة النقل البري والبحري والسككي، كما أنها توفر مجموعة من الخدمات المتعلقة بتلك الأنشطة، إلى جانب توفيرها لعمليات التراخيص من إصدار وتجديد، وتشمل أيضاً الرد على جميع استفسارات العملاء والمستفيدين.

وأكد المشرف العام على التشغيل بالهيئة العامة للنقل المهندس فهد بن سليمان البداح حرص الهيئة على تهيئة وتوفير خدماتها بكل يسر وسهولة للمستفيدين من مستثمرين وممارسين لأنشطة النقل التي تشرف عليها الهيئة سواءً كانت هذه الأنشطة والخدمات تتعلق بالقطاع البري أو البحري أو السككي، وبما يعزز أعمال القطاع اللوجستي في المملكة وينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبيّن "البداح" أن مراكز خدمات الأعمال ستتيح للزائر الكريم تنفيذ خدمات متعددة، وذلك من خلال الباقة الرقمية التي توفرها بوابة نقل، وسيتمكن معها الناقل من إنجاز أعماله عبر مختصين يتواجدون في هذه المراكز لخدمة الزائر والمستفيد، وستكون مراكز خدمات الأعمال متاحة حالياً لجميع عملاء الهيئة الكرام.

وذكر أن انتشار المراكز في أرجاء وطننا الغالي جاء مراعيًا لكل الاحتياجات، ولافتًا في حديثه إلى أن هذا الواقع سينعكس إيجابًا على سهولة الحصول على الخدمات والتراخيص، وتغذية استفسارات المستثمرين والعملاء، وتوفير الدعم بشكل مستدام وبكفاءة وجودة عاليتين.

وأكد "البداح" سعي الهيئة العامة للنقل ودعمها المستمر لكل ما من شأنه الارتقاء بخدمات وأنشطة النقل لضمان نمو واستمرار هذه القطاعات الحيوية والاستراتيجية وتشجيع الاستثمار فيها.

وأوضح أنه بإمكان المستفيدين معرفة مواقع مراكز خدمات الأعمال المنتشرة حول المملكة من خلال زيارة موقع الهيئة الإلكتروني: (www.tga.gov.sa) أو زيارة الرابط التالي: ‏https://tga.gov.sa/ar/branches-locator.

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هيئة النقل تُطلق مراكز لخدمات الأعمال في 15 مدينة حول المملكة
سبق

أطلقت الهيئة العامة للنقل مراكز لخدمات الأعمال في 15 مدينة عن المملكة، لتشمل كلاً من مدينة الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام والأحساء وكذلك القصيم وتبوك وحائل وعرعر والجوف والباحة وعسير ونجران وجازان.

وتقدم المراكز خدماتها للمستفيدين من مستثمرين وممارسين لأنشطة النقل البري والبحري والسككي، كما أنها توفر مجموعة من الخدمات المتعلقة بتلك الأنشطة، إلى جانب توفيرها لعمليات التراخيص من إصدار وتجديد، وتشمل أيضاً الرد على جميع استفسارات العملاء والمستفيدين.

وأكد المشرف العام على التشغيل بالهيئة العامة للنقل المهندس فهد بن سليمان البداح حرص الهيئة على تهيئة وتوفير خدماتها بكل يسر وسهولة للمستفيدين من مستثمرين وممارسين لأنشطة النقل التي تشرف عليها الهيئة سواءً كانت هذه الأنشطة والخدمات تتعلق بالقطاع البري أو البحري أو السككي، وبما يعزز أعمال القطاع اللوجستي في المملكة وينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبيّن "البداح" أن مراكز خدمات الأعمال ستتيح للزائر الكريم تنفيذ خدمات متعددة، وذلك من خلال الباقة الرقمية التي توفرها بوابة نقل، وسيتمكن معها الناقل من إنجاز أعماله عبر مختصين يتواجدون في هذه المراكز لخدمة الزائر والمستفيد، وستكون مراكز خدمات الأعمال متاحة حالياً لجميع عملاء الهيئة الكرام.

وذكر أن انتشار المراكز في أرجاء وطننا الغالي جاء مراعيًا لكل الاحتياجات، ولافتًا في حديثه إلى أن هذا الواقع سينعكس إيجابًا على سهولة الحصول على الخدمات والتراخيص، وتغذية استفسارات المستثمرين والعملاء، وتوفير الدعم بشكل مستدام وبكفاءة وجودة عاليتين.

وأكد "البداح" سعي الهيئة العامة للنقل ودعمها المستمر لكل ما من شأنه الارتقاء بخدمات وأنشطة النقل لضمان نمو واستمرار هذه القطاعات الحيوية والاستراتيجية وتشجيع الاستثمار فيها.

وأوضح أنه بإمكان المستفيدين معرفة مواقع مراكز خدمات الأعمال المنتشرة حول المملكة من خلال زيارة موقع الهيئة الإلكتروني: (www.tga.gov.sa) أو زيارة الرابط التالي: ‏https://tga.gov.sa/ar/branches-locator.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
02:44 PM

هيئة النقل تُطلق مراكز لخدمات الأعمال في 15 مدينة حول المملكة

تقدم خدماتها للمستفيدين من مستثمرين وممارسين للأنشطة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت الهيئة العامة للنقل مراكز لخدمات الأعمال في 15 مدينة عن المملكة، لتشمل كلاً من مدينة الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام والأحساء وكذلك القصيم وتبوك وحائل وعرعر والجوف والباحة وعسير ونجران وجازان.

وتقدم المراكز خدماتها للمستفيدين من مستثمرين وممارسين لأنشطة النقل البري والبحري والسككي، كما أنها توفر مجموعة من الخدمات المتعلقة بتلك الأنشطة، إلى جانب توفيرها لعمليات التراخيص من إصدار وتجديد، وتشمل أيضاً الرد على جميع استفسارات العملاء والمستفيدين.

وأكد المشرف العام على التشغيل بالهيئة العامة للنقل المهندس فهد بن سليمان البداح حرص الهيئة على تهيئة وتوفير خدماتها بكل يسر وسهولة للمستفيدين من مستثمرين وممارسين لأنشطة النقل التي تشرف عليها الهيئة سواءً كانت هذه الأنشطة والخدمات تتعلق بالقطاع البري أو البحري أو السككي، وبما يعزز أعمال القطاع اللوجستي في المملكة وينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبيّن "البداح" أن مراكز خدمات الأعمال ستتيح للزائر الكريم تنفيذ خدمات متعددة، وذلك من خلال الباقة الرقمية التي توفرها بوابة نقل، وسيتمكن معها الناقل من إنجاز أعماله عبر مختصين يتواجدون في هذه المراكز لخدمة الزائر والمستفيد، وستكون مراكز خدمات الأعمال متاحة حالياً لجميع عملاء الهيئة الكرام.

وذكر أن انتشار المراكز في أرجاء وطننا الغالي جاء مراعيًا لكل الاحتياجات، ولافتًا في حديثه إلى أن هذا الواقع سينعكس إيجابًا على سهولة الحصول على الخدمات والتراخيص، وتغذية استفسارات المستثمرين والعملاء، وتوفير الدعم بشكل مستدام وبكفاءة وجودة عاليتين.

وأكد "البداح" سعي الهيئة العامة للنقل ودعمها المستمر لكل ما من شأنه الارتقاء بخدمات وأنشطة النقل لضمان نمو واستمرار هذه القطاعات الحيوية والاستراتيجية وتشجيع الاستثمار فيها.

وأوضح أنه بإمكان المستفيدين معرفة مواقع مراكز خدمات الأعمال المنتشرة حول المملكة من خلال زيارة موقع الهيئة الإلكتروني: (www.tga.gov.sa) أو زيارة الرابط التالي: ‏https://tga.gov.sa/ar/branches-locator.

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