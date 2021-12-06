"صحة الطائف" تنظم دورة "مراقبة جودة مياه الغسيل الكلوي"

بالتعاون مع الإدارة العامة لصحة البيئة بالوزارة

نظمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، الدورة التدريبية: "مراقبة جودة مياه الغسيل الكلوي"، بقاعة المحاضرات بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف.

جاء ذلك، بالتعاون مع الإدارة العامة لصحة البيئة بالوزارة، والمركز الإقليمي لمراقبة السموم والكيمياء الشرعية بالمنطقة الشرقية.

افتتح الدورة المساعد للصحة العامة بصحة الطائف، الأخصائي خالد الثبيتي، بحضور مدير برنامج مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، الدكتور خالد الشريف، ومساعد مدير إدارة صحة البيئة بالوزارة، الأخصائي ياسر بساوري.

وقال الدكتور "ياسر"، إن تنظيم هذه الدورة ضمن سلسلة الدورات التدريبية التي تنفذها الإدارة، كجزء من برنامج بناء قدرات المختصين بإدارات صحة البيئة بالمناطق الصحية لإطلاعهم على آخر المستجدات في مجالات صحة البيئة المختلفة الأمر الذي يسهم في تنفيذ واجباتهم المناطة بهم بكل كفاءة وفاعلية.

وأضاف، أن الدورة التدريبية تهدف إلى إطلاع المتدربين على مراقبة مياه الغسيل الكلوي والإجراءات التي تنظم جودة العمل.

وبدوره، أكد مدير إدارة صحة البيئة بصحة الطائف، الأخصائي حسن الزهراني، أنه ستتم المتابعة والإشراف على جودة مياه الغسيل الكلوي بمستشفيات الطائف، بناءً على تدريب المختصين بها وحضورهم لهذه الدورة، وتذليل كل التحديات والصعوبات التي تواجه العمل بالأقسام المعنية، وبحث السبل الكفيلة التي تمكن من تحسين مستوى الإصحاح البيئي في المنشآت الصحية.

يذكر أن، الدورة يشارك فيها العديد من الكفاءات المتخصصة من إدارة صحة البيئة بالوزارة من خلال تقديم عدد من المحاضرات التعليمية عن الدليل الإرشادي لمراقبة جودة مياه الغسيل الكلوي بالمستشفيات، التي تصب جميعها في مجال تطوير الأداء لمنسوبي صحة البيئة بالمنشآت الصحية وتستمر لمدة يومين.