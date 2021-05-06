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شرطة مكة تطيح بمقيم ومخالفَين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لسرقتهم محتويات مستودعين بجدة

عثر بحوزتهم على بعض المسروقات واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مقيم ومخالفَين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقد الثالث من العمر، لقيامهم بكسر أبواب مستودعين، بمحافظة جدة، وسرقة محتوياتهما، التي تقدر بمبلغ ( 1,100,000) ريال.

وعثر بحوزتهم على بعض المسروقات، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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شرطة مكة تطيح بمقيم ومخالفَين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لسرقتهم محتويات مستودعين بجدة
سبق

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مقيم ومخالفَين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقد الثالث من العمر، لقيامهم بكسر أبواب مستودعين، بمحافظة جدة، وسرقة محتوياتهما، التي تقدر بمبلغ ( 1,100,000) ريال.

وعثر بحوزتهم على بعض المسروقات، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442
10:50 PM

شرطة مكة تطيح بمقيم ومخالفَين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لسرقتهم محتويات مستودعين بجدة

عثر بحوزتهم على بعض المسروقات واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
11
2,880

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مقيم ومخالفَين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقد الثالث من العمر، لقيامهم بكسر أبواب مستودعين، بمحافظة جدة، وسرقة محتوياتهما، التي تقدر بمبلغ ( 1,100,000) ريال.

وعثر بحوزتهم على بعض المسروقات، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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