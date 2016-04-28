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"إغاثي الملك" يواصل توزيع السلال الرمضانية في عدة دول عربية وإفريقية

المركز يوقّع اتفاقية مشتركة لتنفيذ مشروع توزيع زكاة الفطر في اليمن

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية للأسر المحتاجة في الضفة الغربية وقطاع غزة بدولة فلسطين.

وجرى توزيع 6.300 سلة غذائية في محافظتي طولكرم وقلقيلية بالضفة الغربية وقطاع غزة، استفاد منها 31.500 فرد.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوزيع 16.550 سلة غذائية يستفيد منها ما يقارب 83 ألف شخص في عدد من المحافظات الفلسطينية خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية للأسر المحتاجة في جمهورية موريتانيا الإسلامية.

وجرى أمس توزيع 9 أطنان من السلال الغذائية في مقاطعة توجنينن بالعاصمة نواكشوط استفاد منها 1.080 فرداً.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية الرمضانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعب الموريتاني الشقيق.

إلى هذا وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 8.725 سلة غذائية رمضانية للأسر المحتاجة والنازحين في محافظة بلاتو بجمهورية نيجيريا، استفاد منها 52.350 فرداً.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للدول الشقيقة والصديقة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول سلالاً غذائية رمضانية للأسر الأشد احتياجاً في جمهورية النيجر، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي بن ناجي العلي.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للدول الشقيقة والصديقة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442.

على جانب آخر، وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم اتفاقية مشتركة لتنفيذ مشروع زكاة الفطر لعام 1442هـ في اليمن.

ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض.

وسيجري بموجب الاتفاقية تأمين زكاة الفطر وتوزيعها على الأسر المحتاجة والنازحة في محافظات عدن، والمهرة، ومأرب، وحضرموت، وأبين، ولحج، والضالع، وتعز، وشبوة، ليستفيد منها 294.000 شخص.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إغاثي الملك" يواصل توزيع السلال الرمضانية في عدة دول عربية وإفريقية
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية للأسر المحتاجة في الضفة الغربية وقطاع غزة بدولة فلسطين.

وجرى توزيع 6.300 سلة غذائية في محافظتي طولكرم وقلقيلية بالضفة الغربية وقطاع غزة، استفاد منها 31.500 فرد.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوزيع 16.550 سلة غذائية يستفيد منها ما يقارب 83 ألف شخص في عدد من المحافظات الفلسطينية خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية للأسر المحتاجة في جمهورية موريتانيا الإسلامية.

وجرى أمس توزيع 9 أطنان من السلال الغذائية في مقاطعة توجنينن بالعاصمة نواكشوط استفاد منها 1.080 فرداً.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية الرمضانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعب الموريتاني الشقيق.

إلى هذا وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 8.725 سلة غذائية رمضانية للأسر المحتاجة والنازحين في محافظة بلاتو بجمهورية نيجيريا، استفاد منها 52.350 فرداً.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للدول الشقيقة والصديقة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول سلالاً غذائية رمضانية للأسر الأشد احتياجاً في جمهورية النيجر، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي بن ناجي العلي.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للدول الشقيقة والصديقة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442.

على جانب آخر، وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم اتفاقية مشتركة لتنفيذ مشروع زكاة الفطر لعام 1442هـ في اليمن.

ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض.

وسيجري بموجب الاتفاقية تأمين زكاة الفطر وتوزيعها على الأسر المحتاجة والنازحة في محافظات عدن، والمهرة، ومأرب، وحضرموت، وأبين، ولحج، والضالع، وتعز، وشبوة، ليستفيد منها 294.000 شخص.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.

28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
05:59 PM

"إغاثي الملك" يواصل توزيع السلال الرمضانية في عدة دول عربية وإفريقية

المركز يوقّع اتفاقية مشتركة لتنفيذ مشروع توزيع زكاة الفطر في اليمن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية للأسر المحتاجة في الضفة الغربية وقطاع غزة بدولة فلسطين.

وجرى توزيع 6.300 سلة غذائية في محافظتي طولكرم وقلقيلية بالضفة الغربية وقطاع غزة، استفاد منها 31.500 فرد.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوزيع 16.550 سلة غذائية يستفيد منها ما يقارب 83 ألف شخص في عدد من المحافظات الفلسطينية خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية للأسر المحتاجة في جمهورية موريتانيا الإسلامية.

وجرى أمس توزيع 9 أطنان من السلال الغذائية في مقاطعة توجنينن بالعاصمة نواكشوط استفاد منها 1.080 فرداً.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية الرمضانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعب الموريتاني الشقيق.

إلى هذا وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 8.725 سلة غذائية رمضانية للأسر المحتاجة والنازحين في محافظة بلاتو بجمهورية نيجيريا، استفاد منها 52.350 فرداً.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للدول الشقيقة والصديقة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول سلالاً غذائية رمضانية للأسر الأشد احتياجاً في جمهورية النيجر، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي بن ناجي العلي.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للدول الشقيقة والصديقة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442.

على جانب آخر، وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم اتفاقية مشتركة لتنفيذ مشروع زكاة الفطر لعام 1442هـ في اليمن.

ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض.

وسيجري بموجب الاتفاقية تأمين زكاة الفطر وتوزيعها على الأسر المحتاجة والنازحة في محافظات عدن، والمهرة، ومأرب، وحضرموت، وأبين، ولحج، والضالع، وتعز، وشبوة، ليستفيد منها 294.000 شخص.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.

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