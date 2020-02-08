"تعليم الجوف" يؤخر الدوام الدراسي للتاسعة صباحًا

بسبب الموجة الباردة التي تؤثر على المنطقة

أعلن تعليم الجوف، أنه ‏نظرًا لموجة البرد الشديدة التي ستشهدها المنطقة بداية الأسبوع، وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، وجّه المدير العام لإدارة تعليم الجوف الدكتور سعيد الغامدي، بتأخير بداية الدراسة للأيام الأحد والاثنين والثلاثاء 15-17 / 6 / 1441هـ إلى الساعة 9 صباحًا في جميع المدارس.

وجاء هذا القرار نظرًا للموجة الباردة التي ستؤثر على المنطقة خلال هذا الأسبوع.