النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إذاعة وتلفزيون الخليج و"أبو ظبي" يتفقان على دعم صناعة الإعلام بالمنطقة

بهدف صقل وتطوير المهارات الإعلامية في دول مجلس التعاون الخليجي

وقعت هيئة المنطقة الإعلامية-أبوظبي، التي تتولى تنظيم وترخيص شركات المنطقة الاعلامية-أبوظبي و"جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج"، مذكرة تفاهم يتعاون بموجبها الطرفان من خلال مبادرات مشتركة تهدف إلى دفع عجلة نمو وتطور صناعة الإعلام بالمنطقة.

وقد وقع الاتفاقية كل من مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مجرّي بن مبارك القحطاني ، والرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية-أبوظبي مريم عيد المهيري.

ووفقا للاتفاقية ستقوم المؤسستان بتنظيم برامج تدريبية مشتركة تهدف إلى صقل وتطوير المهارات الإعلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن التعاون في استكشاف أسواق جديدة للمحتوى الخليجي خصوصاً والعربي عموماً.

وبموجب هذه الاتفاقية، سوف تقوم هيئة المنطقة الإعلامية وجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، بتبادل خبرات التطوير والتدريب الإعلامي، والاستفادة من المختبر الإبداعي التابع لـtwofour54 في تنفيذ برنامج اكتشاف الموهوبين والمبدعين الذي يقيمه الجهاز.

كما تنص الاتفاقية على أن يتعاون الطرفان لإجراء دراسات تتناول احتياجات ومتطلبات صناعة الإعلام في منطقة الخليج العربي، بالإضافة الى دعم المؤتمرات والفعاليات المشتركة التي تجمع تحت مظلتها الخبراء الإعلاميين بمختلف المجالات، مثل مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون الذي يقيمه الجهاز.

وبهذه المناسبة صرحت الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية مريم عيد المهيري بأن صناعة الإعلام تتسم بتنوعها الغني وتطورها المستمر، ما يساهم بتعزيز دور هذا القطاع من أجل دعم استراتيجيات التنويع الاقتصادي لحكومات دول الخليج. خاصة مع ما تمتلكه صناعة الإعلام من قيمة كبيرة تتجاوز البعد المادي والاقتصادي، كرافد أساسي في التنمية الاجتماعية القائمة على مبدأ التسامح والحوار.

وأضافت المهيري أنهم يركزون على تدريب المواهب الوطنية وتزويدها بالأدوات الضرورية التي تتيح للشباب فرصة الاستفادة من إمكاناتهم واستثمار طاقاتهم بالكامل. ولا شك في أن شراكتنا مع جهاز الإذاعة والتلفزيون الخليجي، ستمكننا من لعب دور أكبر في تطوير المشهد الإعلامي الخليجي الذي يشهد نمواً وازدهاراً متسارعين."

من جهته قال مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مجرّي بن مبارك القحطاني إن تأسس جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج قبل 40 عاماً من أجل تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين دول الخليج العربي في صناعة الإعلام بهدف تطوير الكفاءات المحلية وتعزيز دور الإعلام المرئي والمسموع في دفع عجلة تطور ونمو المنطقة.

وأضاف القحطاني: "يتمثل أحد مجالات التعاون في تطوير ورعاية المواهب، وهو مجال حققت فيه هيئة المنطقة الإعلامية بأبوظبي وtwofour54، نجاحات باهرة ومهمة. وعليه، فإننا نتطلع إلى العمل مع هذه المؤسسة الإعلامية الرائدة في المنطقة، وتدريب المواهب الشابة في مختلف مجالات واختصاصات صناعة الإعلام."

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إذاعة وتلفزيون الخليج و"أبو ظبي" يتفقان على دعم صناعة الإعلام بالمنطقة
سبق

وقعت هيئة المنطقة الإعلامية-أبوظبي، التي تتولى تنظيم وترخيص شركات المنطقة الاعلامية-أبوظبي و"جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج"، مذكرة تفاهم يتعاون بموجبها الطرفان من خلال مبادرات مشتركة تهدف إلى دفع عجلة نمو وتطور صناعة الإعلام بالمنطقة.

وقد وقع الاتفاقية كل من مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مجرّي بن مبارك القحطاني ، والرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية-أبوظبي مريم عيد المهيري.

ووفقا للاتفاقية ستقوم المؤسستان بتنظيم برامج تدريبية مشتركة تهدف إلى صقل وتطوير المهارات الإعلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن التعاون في استكشاف أسواق جديدة للمحتوى الخليجي خصوصاً والعربي عموماً.

وبموجب هذه الاتفاقية، سوف تقوم هيئة المنطقة الإعلامية وجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، بتبادل خبرات التطوير والتدريب الإعلامي، والاستفادة من المختبر الإبداعي التابع لـtwofour54 في تنفيذ برنامج اكتشاف الموهوبين والمبدعين الذي يقيمه الجهاز.

كما تنص الاتفاقية على أن يتعاون الطرفان لإجراء دراسات تتناول احتياجات ومتطلبات صناعة الإعلام في منطقة الخليج العربي، بالإضافة الى دعم المؤتمرات والفعاليات المشتركة التي تجمع تحت مظلتها الخبراء الإعلاميين بمختلف المجالات، مثل مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون الذي يقيمه الجهاز.

وبهذه المناسبة صرحت الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية مريم عيد المهيري بأن صناعة الإعلام تتسم بتنوعها الغني وتطورها المستمر، ما يساهم بتعزيز دور هذا القطاع من أجل دعم استراتيجيات التنويع الاقتصادي لحكومات دول الخليج. خاصة مع ما تمتلكه صناعة الإعلام من قيمة كبيرة تتجاوز البعد المادي والاقتصادي، كرافد أساسي في التنمية الاجتماعية القائمة على مبدأ التسامح والحوار.

وأضافت المهيري أنهم يركزون على تدريب المواهب الوطنية وتزويدها بالأدوات الضرورية التي تتيح للشباب فرصة الاستفادة من إمكاناتهم واستثمار طاقاتهم بالكامل. ولا شك في أن شراكتنا مع جهاز الإذاعة والتلفزيون الخليجي، ستمكننا من لعب دور أكبر في تطوير المشهد الإعلامي الخليجي الذي يشهد نمواً وازدهاراً متسارعين."

من جهته قال مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مجرّي بن مبارك القحطاني إن تأسس جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج قبل 40 عاماً من أجل تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين دول الخليج العربي في صناعة الإعلام بهدف تطوير الكفاءات المحلية وتعزيز دور الإعلام المرئي والمسموع في دفع عجلة تطور ونمو المنطقة.

وأضاف القحطاني: "يتمثل أحد مجالات التعاون في تطوير ورعاية المواهب، وهو مجال حققت فيه هيئة المنطقة الإعلامية بأبوظبي وtwofour54، نجاحات باهرة ومهمة. وعليه، فإننا نتطلع إلى العمل مع هذه المؤسسة الإعلامية الرائدة في المنطقة، وتدريب المواهب الشابة في مختلف مجالات واختصاصات صناعة الإعلام."

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
04:32 PM

إذاعة وتلفزيون الخليج و"أبو ظبي" يتفقان على دعم صناعة الإعلام بالمنطقة

بهدف صقل وتطوير المهارات الإعلامية في دول مجلس التعاون الخليجي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - أبو ظبي
2
4,200

وقعت هيئة المنطقة الإعلامية-أبوظبي، التي تتولى تنظيم وترخيص شركات المنطقة الاعلامية-أبوظبي و"جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج"، مذكرة تفاهم يتعاون بموجبها الطرفان من خلال مبادرات مشتركة تهدف إلى دفع عجلة نمو وتطور صناعة الإعلام بالمنطقة.

وقد وقع الاتفاقية كل من مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مجرّي بن مبارك القحطاني ، والرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية-أبوظبي مريم عيد المهيري.

ووفقا للاتفاقية ستقوم المؤسستان بتنظيم برامج تدريبية مشتركة تهدف إلى صقل وتطوير المهارات الإعلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن التعاون في استكشاف أسواق جديدة للمحتوى الخليجي خصوصاً والعربي عموماً.

وبموجب هذه الاتفاقية، سوف تقوم هيئة المنطقة الإعلامية وجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، بتبادل خبرات التطوير والتدريب الإعلامي، والاستفادة من المختبر الإبداعي التابع لـtwofour54 في تنفيذ برنامج اكتشاف الموهوبين والمبدعين الذي يقيمه الجهاز.

كما تنص الاتفاقية على أن يتعاون الطرفان لإجراء دراسات تتناول احتياجات ومتطلبات صناعة الإعلام في منطقة الخليج العربي، بالإضافة الى دعم المؤتمرات والفعاليات المشتركة التي تجمع تحت مظلتها الخبراء الإعلاميين بمختلف المجالات، مثل مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون الذي يقيمه الجهاز.

وبهذه المناسبة صرحت الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية مريم عيد المهيري بأن صناعة الإعلام تتسم بتنوعها الغني وتطورها المستمر، ما يساهم بتعزيز دور هذا القطاع من أجل دعم استراتيجيات التنويع الاقتصادي لحكومات دول الخليج. خاصة مع ما تمتلكه صناعة الإعلام من قيمة كبيرة تتجاوز البعد المادي والاقتصادي، كرافد أساسي في التنمية الاجتماعية القائمة على مبدأ التسامح والحوار.

وأضافت المهيري أنهم يركزون على تدريب المواهب الوطنية وتزويدها بالأدوات الضرورية التي تتيح للشباب فرصة الاستفادة من إمكاناتهم واستثمار طاقاتهم بالكامل. ولا شك في أن شراكتنا مع جهاز الإذاعة والتلفزيون الخليجي، ستمكننا من لعب دور أكبر في تطوير المشهد الإعلامي الخليجي الذي يشهد نمواً وازدهاراً متسارعين."

من جهته قال مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مجرّي بن مبارك القحطاني إن تأسس جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج قبل 40 عاماً من أجل تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين دول الخليج العربي في صناعة الإعلام بهدف تطوير الكفاءات المحلية وتعزيز دور الإعلام المرئي والمسموع في دفع عجلة تطور ونمو المنطقة.

وأضاف القحطاني: "يتمثل أحد مجالات التعاون في تطوير ورعاية المواهب، وهو مجال حققت فيه هيئة المنطقة الإعلامية بأبوظبي وtwofour54، نجاحات باهرة ومهمة. وعليه، فإننا نتطلع إلى العمل مع هذه المؤسسة الإعلامية الرائدة في المنطقة، وتدريب المواهب الشابة في مختلف مجالات واختصاصات صناعة الإعلام."

شارك برأيك
52
291

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,449
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,429
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
45,004
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,574

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

خالد الحقباني
مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

حواء القرني
لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة