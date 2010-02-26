إذاعة وتلفزيون الخليج و"أبو ظبي" يتفقان على دعم صناعة الإعلام بالمنطقة

بهدف صقل وتطوير المهارات الإعلامية في دول مجلس التعاون الخليجي

وقعت هيئة المنطقة الإعلامية-أبوظبي، التي تتولى تنظيم وترخيص شركات المنطقة الاعلامية-أبوظبي و"جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج"، مذكرة تفاهم يتعاون بموجبها الطرفان من خلال مبادرات مشتركة تهدف إلى دفع عجلة نمو وتطور صناعة الإعلام بالمنطقة.

وقد وقع الاتفاقية كل من مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مجرّي بن مبارك القحطاني ، والرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية-أبوظبي مريم عيد المهيري.

ووفقا للاتفاقية ستقوم المؤسستان بتنظيم برامج تدريبية مشتركة تهدف إلى صقل وتطوير المهارات الإعلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن التعاون في استكشاف أسواق جديدة للمحتوى الخليجي خصوصاً والعربي عموماً.

وبموجب هذه الاتفاقية، سوف تقوم هيئة المنطقة الإعلامية وجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، بتبادل خبرات التطوير والتدريب الإعلامي، والاستفادة من المختبر الإبداعي التابع لـtwofour54 في تنفيذ برنامج اكتشاف الموهوبين والمبدعين الذي يقيمه الجهاز.

كما تنص الاتفاقية على أن يتعاون الطرفان لإجراء دراسات تتناول احتياجات ومتطلبات صناعة الإعلام في منطقة الخليج العربي، بالإضافة الى دعم المؤتمرات والفعاليات المشتركة التي تجمع تحت مظلتها الخبراء الإعلاميين بمختلف المجالات، مثل مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون الذي يقيمه الجهاز.

وبهذه المناسبة صرحت الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية مريم عيد المهيري بأن صناعة الإعلام تتسم بتنوعها الغني وتطورها المستمر، ما يساهم بتعزيز دور هذا القطاع من أجل دعم استراتيجيات التنويع الاقتصادي لحكومات دول الخليج. خاصة مع ما تمتلكه صناعة الإعلام من قيمة كبيرة تتجاوز البعد المادي والاقتصادي، كرافد أساسي في التنمية الاجتماعية القائمة على مبدأ التسامح والحوار.

وأضافت المهيري أنهم يركزون على تدريب المواهب الوطنية وتزويدها بالأدوات الضرورية التي تتيح للشباب فرصة الاستفادة من إمكاناتهم واستثمار طاقاتهم بالكامل. ولا شك في أن شراكتنا مع جهاز الإذاعة والتلفزيون الخليجي، ستمكننا من لعب دور أكبر في تطوير المشهد الإعلامي الخليجي الذي يشهد نمواً وازدهاراً متسارعين."

من جهته قال مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مجرّي بن مبارك القحطاني إن تأسس جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج قبل 40 عاماً من أجل تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين دول الخليج العربي في صناعة الإعلام بهدف تطوير الكفاءات المحلية وتعزيز دور الإعلام المرئي والمسموع في دفع عجلة تطور ونمو المنطقة.

وأضاف القحطاني: "يتمثل أحد مجالات التعاون في تطوير ورعاية المواهب، وهو مجال حققت فيه هيئة المنطقة الإعلامية بأبوظبي وtwofour54، نجاحات باهرة ومهمة. وعليه، فإننا نتطلع إلى العمل مع هذه المؤسسة الإعلامية الرائدة في المنطقة، وتدريب المواهب الشابة في مختلف مجالات واختصاصات صناعة الإعلام."