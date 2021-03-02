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أُصيب بغيبوبة سكر أثناء القيادة فدهس 8 أشخاص

الشرطة تحفظت عليه والمصابون نُقلوا للمستشفى

دهس مُسِن مصري 8 أشخاص بعد إصابته بغيبوبة سكر خلال قيادته سيارته بمنطقة الطالبية في الجيزة.

وفتحت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول اصطدام قائد سيارة بعددٍ من المواطنين بالطالبية؛ للوقوف على ظروف ومُلابسات الواقعة، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين.

ووفق صحيفة "اليوم السابع" دهس المُسن 8 أشخاص خلال قيادته سيارته بمنطقة الطالبية، وأشارت التحريات الأولية، إلى أن قائد السيارة أُصيب بغيبوبة سكر؛ ما أدى إلى فقدانه الوعي، واصطدامه بالمصابين.

وتمّ نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، والتحفظ على قائد السيارة، وتحرّر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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أُصيب بغيبوبة سكر أثناء القيادة فدهس 8 أشخاص
سبق

دهس مُسِن مصري 8 أشخاص بعد إصابته بغيبوبة سكر خلال قيادته سيارته بمنطقة الطالبية في الجيزة.

وفتحت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول اصطدام قائد سيارة بعددٍ من المواطنين بالطالبية؛ للوقوف على ظروف ومُلابسات الواقعة، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين.

ووفق صحيفة "اليوم السابع" دهس المُسن 8 أشخاص خلال قيادته سيارته بمنطقة الطالبية، وأشارت التحريات الأولية، إلى أن قائد السيارة أُصيب بغيبوبة سكر؛ ما أدى إلى فقدانه الوعي، واصطدامه بالمصابين.

وتمّ نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، والتحفظ على قائد السيارة، وتحرّر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
09:21 AM

أُصيب بغيبوبة سكر أثناء القيادة فدهس 8 أشخاص

الشرطة تحفظت عليه والمصابون نُقلوا للمستشفى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دهس مُسِن مصري 8 أشخاص بعد إصابته بغيبوبة سكر خلال قيادته سيارته بمنطقة الطالبية في الجيزة.

وفتحت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول اصطدام قائد سيارة بعددٍ من المواطنين بالطالبية؛ للوقوف على ظروف ومُلابسات الواقعة، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين.

ووفق صحيفة "اليوم السابع" دهس المُسن 8 أشخاص خلال قيادته سيارته بمنطقة الطالبية، وأشارت التحريات الأولية، إلى أن قائد السيارة أُصيب بغيبوبة سكر؛ ما أدى إلى فقدانه الوعي، واصطدامه بالمصابين.

وتمّ نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، والتحفظ على قائد السيارة، وتحرّر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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