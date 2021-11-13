شهدت محافظة ينبع منذ فجر اليوم السبت، هطول أمطار خفيفة ومتفاوتة على بعض أحياء المحافظة؛ فيما شهدت مراكز وقرى شمال وشرق محافظة ينبع هطول أمطار متوسطة؛ حيث ما زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة للمزيد. ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني التي تقي -بعد الله- من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة. يُذكر إلى أن المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تنبيهًا متقدمًا يفيد باستمرار الحالة المطرية بأمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في تساقط البرد وسيول على محافظة ينبع ومركزي الرايس وينبع النخل. وأوضح أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم السبت، وتستمر حتى الساعة الواحدة ليوم غد الأحد.

تواصل هطول أمطار على أحياء ينبع منذ ساعات فجر السبت صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-13 شهدت محافظة ينبع منذ فجر اليوم السبت، هطول أمطار خفيفة ومتفاوتة على بعض أحياء المحافظة؛ فيما شهدت مراكز وقرى شمال وشرق محافظة ينبع هطول أمطار متوسطة؛ حيث ما زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة للمزيد.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني التي تقي -بعد الله- من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

يُذكر إلى أن المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تنبيهًا متقدمًا يفيد باستمرار الحالة المطرية بأمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في تساقط البرد وسيول على محافظة ينبع ومركزي الرايس وينبع النخل.

وأوضح أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم السبت، وتستمر حتى الساعة الواحدة ليوم غد الأحد.



13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443 06:29 PM

تواصل هطول أمطار على أحياء ينبع منذ ساعات فجر السبت الدفاع المدني يدعو إلى عدم الاقتراب من بطون الأودية





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شهدت محافظة ينبع منذ فجر اليوم السبت، هطول أمطار خفيفة ومتفاوتة على بعض أحياء المحافظة؛ فيما شهدت مراكز وقرى شمال وشرق محافظة ينبع هطول أمطار متوسطة؛ حيث ما زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة للمزيد.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني التي تقي -بعد الله- من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

يُذكر إلى أن المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تنبيهًا متقدمًا يفيد باستمرار الحالة المطرية بأمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في تساقط البرد وسيول على محافظة ينبع ومركزي الرايس وينبع النخل.

وأوضح أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم السبت، وتستمر حتى الساعة الواحدة ليوم غد الأحد.

