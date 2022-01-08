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الأحياء القديمة بوسط البلد بجازان تشهد انتعاشًا للبسطات والألعاب الشعبية

تواجد العشرات من الشباب والفتيات المبدعين في عدة مجالات لتهيئتها للمهرجان

شهدت الأحياء الشعبية بجازان "وسط البلد" حالة من الحراك الثقافي والفني، ضمن شتاء جازان 2022.

وكان للأحياء القديمة بمنطقة جازان، هذا العام، النصيبُ الأكبر من فعاليات شتاء 2020؛ حيث شهدت تواجد العشرات من الشباب والفتيات المبدعين في عدة مجالات؛ لتهيئتها وتجهيزها احتفالًا بالمهرجان؛ حيث تم رسم عشرات الجداريات، بالإضافة إلى تهيئة عدد من المواقع الشعبية لاستقبال زوار الشتاء.

وتتمتع منطقة جازان في هذه الأيام بجوِّها المعتدل، الذي يميزها في هذه الفترة من العام عن باقي مناطق المملكة، وعادة ما تستقطب عددًا كبيرًا من الزوار، وكذلك السياح من مختلف المناطق، ويعود ذلك لتمييز المنطقة بمواقع طبيعية متعددة، وخاصة السواحل ذات الطبيعة الجميلة والأودية المعروفة بخضرتها.

وشهد المهرجان في نسخته بالعام الحالي، تنوعًا في الفعاليات، إضافة إلى استحداث عدد من المواقع يشارك فيها كأول مرة من تاريخ المهرجان، وهي وسط البلد، والقلعة الدوسرية وجبال القهر بمحافظة الريث وجزر فرسان.

ويسجل المهرجان مشاركة العديد من الجهات الحكومية والأهلية؛ حيث تتنوع فعاليات المهرجان لتقام في مختلف المواقع السياحية بالمنطقة.

ويرعى أمير منطقة جازان وسمو نائبه هذا الحدث السياحي الذي يشهد خلال العام الحالي تنوعًا في الفعاليات وزيادة الجهات المشاركة؛ لإبراز ما تزخر به المنطقة من إمكانات سياحية ومقومات طبيعية وثقافية وتراثية واستثمارية متنوعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأحياء القديمة بوسط البلد بجازان تشهد انتعاشًا للبسطات والألعاب الشعبية
سبق

شهدت الأحياء الشعبية بجازان "وسط البلد" حالة من الحراك الثقافي والفني، ضمن شتاء جازان 2022.

وكان للأحياء القديمة بمنطقة جازان، هذا العام، النصيبُ الأكبر من فعاليات شتاء 2020؛ حيث شهدت تواجد العشرات من الشباب والفتيات المبدعين في عدة مجالات؛ لتهيئتها وتجهيزها احتفالًا بالمهرجان؛ حيث تم رسم عشرات الجداريات، بالإضافة إلى تهيئة عدد من المواقع الشعبية لاستقبال زوار الشتاء.

وتتمتع منطقة جازان في هذه الأيام بجوِّها المعتدل، الذي يميزها في هذه الفترة من العام عن باقي مناطق المملكة، وعادة ما تستقطب عددًا كبيرًا من الزوار، وكذلك السياح من مختلف المناطق، ويعود ذلك لتمييز المنطقة بمواقع طبيعية متعددة، وخاصة السواحل ذات الطبيعة الجميلة والأودية المعروفة بخضرتها.

وشهد المهرجان في نسخته بالعام الحالي، تنوعًا في الفعاليات، إضافة إلى استحداث عدد من المواقع يشارك فيها كأول مرة من تاريخ المهرجان، وهي وسط البلد، والقلعة الدوسرية وجبال القهر بمحافظة الريث وجزر فرسان.

ويسجل المهرجان مشاركة العديد من الجهات الحكومية والأهلية؛ حيث تتنوع فعاليات المهرجان لتقام في مختلف المواقع السياحية بالمنطقة.

ويرعى أمير منطقة جازان وسمو نائبه هذا الحدث السياحي الذي يشهد خلال العام الحالي تنوعًا في الفعاليات وزيادة الجهات المشاركة؛ لإبراز ما تزخر به المنطقة من إمكانات سياحية ومقومات طبيعية وثقافية وتراثية واستثمارية متنوعة.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
01:21 PM

الأحياء القديمة بوسط البلد بجازان تشهد انتعاشًا للبسطات والألعاب الشعبية

تواجد العشرات من الشباب والفتيات المبدعين في عدة مجالات لتهيئتها للمهرجان

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فهد كاملي - جازان
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1,959

شهدت الأحياء الشعبية بجازان "وسط البلد" حالة من الحراك الثقافي والفني، ضمن شتاء جازان 2022.

وكان للأحياء القديمة بمنطقة جازان، هذا العام، النصيبُ الأكبر من فعاليات شتاء 2020؛ حيث شهدت تواجد العشرات من الشباب والفتيات المبدعين في عدة مجالات؛ لتهيئتها وتجهيزها احتفالًا بالمهرجان؛ حيث تم رسم عشرات الجداريات، بالإضافة إلى تهيئة عدد من المواقع الشعبية لاستقبال زوار الشتاء.

وتتمتع منطقة جازان في هذه الأيام بجوِّها المعتدل، الذي يميزها في هذه الفترة من العام عن باقي مناطق المملكة، وعادة ما تستقطب عددًا كبيرًا من الزوار، وكذلك السياح من مختلف المناطق، ويعود ذلك لتمييز المنطقة بمواقع طبيعية متعددة، وخاصة السواحل ذات الطبيعة الجميلة والأودية المعروفة بخضرتها.

وشهد المهرجان في نسخته بالعام الحالي، تنوعًا في الفعاليات، إضافة إلى استحداث عدد من المواقع يشارك فيها كأول مرة من تاريخ المهرجان، وهي وسط البلد، والقلعة الدوسرية وجبال القهر بمحافظة الريث وجزر فرسان.

ويسجل المهرجان مشاركة العديد من الجهات الحكومية والأهلية؛ حيث تتنوع فعاليات المهرجان لتقام في مختلف المواقع السياحية بالمنطقة.

ويرعى أمير منطقة جازان وسمو نائبه هذا الحدث السياحي الذي يشهد خلال العام الحالي تنوعًا في الفعاليات وزيادة الجهات المشاركة؛ لإبراز ما تزخر به المنطقة من إمكانات سياحية ومقومات طبيعية وثقافية وتراثية واستثمارية متنوعة.

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