النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"معهد الألبان" يفتح نافذة جديدة للتوطين بالقطاع الغذائي

في إطار المساعي لزيادة نسبة التوطين في قطاع الغذاء

وقَع المعهد التقني للألبان والأغذية اتفاقية تدريب وتوظيف مع شركة "HORIZON - آفاق المحدودة للأغذية"، من خلال وضع آلية تعاون مشترك في تعزيز وتأهيل وتوظيف الكادر السعودي في عدد من التخصصات الصناعية التي تتناسب مع احتياج سوق العمل.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن مبادرات المعهد في توطين صناعة الغذاء في المملكة؛ حيث تهدف إلى تمكين وتأهيل الكادر السعودي، وتعزيز برامج التدريب، ودعم خطط التوطين في صناعة الأغذية، بما يحقق متطلبات سوق العمل في توفير الفرص للشباب السعودي.

وقّع الاتفاقية من جانب المعهد التقني للألبان والأغذية: المدير التنفيذي إبراهيم العقيلي، ومثّل شركة "HORIZON - آفاق المحدودة للأغذية": الرئيس التنفيذي أحمد العرفج، بحضور مسؤولي المعهد والشركة، وعدد من المختصين والإعلاميين.

وأوضح أن الاتفاقية تهدف إلى توطين صناعة الغذاء وتأهيل وتطوير كوادرها، وهو ما سيعمل المعهد على تحقيقه من خلال هذه الاتفاقية.

من جانبه أكد العرفج أن المعهد يلبّي احتياجات التوظيف ومتطلبات سوق العمل، ولديه تجارب وخبرات سابقة في هذا المجال، وساعد الشركات التي لديها خطط لتوطين وتدريب الكادر السعودي في الوظائف التقنية، مفيداً أنه يسعى من خلال هذه الشراكة إلى خدمة الكادر الوطني في مؤسسته، وتحقيق طفرة في أداء الموظفين من خلال تطوير مهاراتهم وتأهيلهم أكثر للمشاركة بقوة في السوق المحلية.

يذكر أن المعهد التقني للألبان والأغذية هو أحد برامج المركز الوطني للشركات الاستراتيجية بشراكة نوعية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة المراعي، وبدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وعلى مدار سنوات عقد عدة شراكات توظيف مع العديد من الشركات بهدف تدريب الكوادر السعودية في مجال صناعة الأغذية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"معهد الألبان" يفتح نافذة جديدة للتوطين بالقطاع الغذائي
سبق

وقَع المعهد التقني للألبان والأغذية اتفاقية تدريب وتوظيف مع شركة "HORIZON - آفاق المحدودة للأغذية"، من خلال وضع آلية تعاون مشترك في تعزيز وتأهيل وتوظيف الكادر السعودي في عدد من التخصصات الصناعية التي تتناسب مع احتياج سوق العمل.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن مبادرات المعهد في توطين صناعة الغذاء في المملكة؛ حيث تهدف إلى تمكين وتأهيل الكادر السعودي، وتعزيز برامج التدريب، ودعم خطط التوطين في صناعة الأغذية، بما يحقق متطلبات سوق العمل في توفير الفرص للشباب السعودي.

وقّع الاتفاقية من جانب المعهد التقني للألبان والأغذية: المدير التنفيذي إبراهيم العقيلي، ومثّل شركة "HORIZON - آفاق المحدودة للأغذية": الرئيس التنفيذي أحمد العرفج، بحضور مسؤولي المعهد والشركة، وعدد من المختصين والإعلاميين.

وأوضح أن الاتفاقية تهدف إلى توطين صناعة الغذاء وتأهيل وتطوير كوادرها، وهو ما سيعمل المعهد على تحقيقه من خلال هذه الاتفاقية.

من جانبه أكد العرفج أن المعهد يلبّي احتياجات التوظيف ومتطلبات سوق العمل، ولديه تجارب وخبرات سابقة في هذا المجال، وساعد الشركات التي لديها خطط لتوطين وتدريب الكادر السعودي في الوظائف التقنية، مفيداً أنه يسعى من خلال هذه الشراكة إلى خدمة الكادر الوطني في مؤسسته، وتحقيق طفرة في أداء الموظفين من خلال تطوير مهاراتهم وتأهيلهم أكثر للمشاركة بقوة في السوق المحلية.

يذكر أن المعهد التقني للألبان والأغذية هو أحد برامج المركز الوطني للشركات الاستراتيجية بشراكة نوعية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة المراعي، وبدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وعلى مدار سنوات عقد عدة شراكات توظيف مع العديد من الشركات بهدف تدريب الكوادر السعودية في مجال صناعة الأغذية.

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
04:35 PM

"معهد الألبان" يفتح نافذة جديدة للتوطين بالقطاع الغذائي

في إطار المساعي لزيادة نسبة التوطين في قطاع الغذاء

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,224

وقَع المعهد التقني للألبان والأغذية اتفاقية تدريب وتوظيف مع شركة "HORIZON - آفاق المحدودة للأغذية"، من خلال وضع آلية تعاون مشترك في تعزيز وتأهيل وتوظيف الكادر السعودي في عدد من التخصصات الصناعية التي تتناسب مع احتياج سوق العمل.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن مبادرات المعهد في توطين صناعة الغذاء في المملكة؛ حيث تهدف إلى تمكين وتأهيل الكادر السعودي، وتعزيز برامج التدريب، ودعم خطط التوطين في صناعة الأغذية، بما يحقق متطلبات سوق العمل في توفير الفرص للشباب السعودي.

وقّع الاتفاقية من جانب المعهد التقني للألبان والأغذية: المدير التنفيذي إبراهيم العقيلي، ومثّل شركة "HORIZON - آفاق المحدودة للأغذية": الرئيس التنفيذي أحمد العرفج، بحضور مسؤولي المعهد والشركة، وعدد من المختصين والإعلاميين.

وأوضح أن الاتفاقية تهدف إلى توطين صناعة الغذاء وتأهيل وتطوير كوادرها، وهو ما سيعمل المعهد على تحقيقه من خلال هذه الاتفاقية.

من جانبه أكد العرفج أن المعهد يلبّي احتياجات التوظيف ومتطلبات سوق العمل، ولديه تجارب وخبرات سابقة في هذا المجال، وساعد الشركات التي لديها خطط لتوطين وتدريب الكادر السعودي في الوظائف التقنية، مفيداً أنه يسعى من خلال هذه الشراكة إلى خدمة الكادر الوطني في مؤسسته، وتحقيق طفرة في أداء الموظفين من خلال تطوير مهاراتهم وتأهيلهم أكثر للمشاركة بقوة في السوق المحلية.

يذكر أن المعهد التقني للألبان والأغذية هو أحد برامج المركز الوطني للشركات الاستراتيجية بشراكة نوعية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة المراعي، وبدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وعلى مدار سنوات عقد عدة شراكات توظيف مع العديد من الشركات بهدف تدريب الكوادر السعودية في مجال صناعة الأغذية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,784
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,225
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,427
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,001

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مسوي على نفسه زحمة

مسوي على نفسه زحمة

عبدالعزيز بن ذياب
الصقر للتقبيل.. لعدم التفرغ..!!

الصقر للتقبيل.. لعدم التفرغ..!!

محمد الصيعري
المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

عبدالمحسن الحارثي
المكتبات.. ورؤية 2030!!

المكتبات.. ورؤية 2030!!

غسان محمد عسيلان
ولا ظـل حائـط

ولا ظـل حائـط

أحمد عجب
الآباء مخلوقات من نور

الآباء مخلوقات من نور

مها الجبر
"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

علي آل شرمة
الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

بندر مغرم الشهري
فرص وظيفية بعد الخصخصة

فرص وظيفية بعد الخصخصة

عبدالغني الشيخ
إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

مبارك آل عاتي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة