جدة.. "السليمان" تطلع على البرامج التعليمية ومرافق "إسناد" وتدشن "ابتكار"

خلال زيارتها عدة جهات تعليمية بالمحافظة ولقاءها بالقيادات

زارت وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية الدكتورة مها السليمان إدارة تعليم جدة، والتقت خلال الزيارة بالمدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، بحضور مدير الإدارة العامة للتعليم المستمر بالوزارة، ومدير الإدارة العامة للموهوبين، ومدير الإدارة العامة للتربية الخاصة والقيادات التعليمية بجدة، بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمبنى الإدارة العامة بحي السلامة.

وتخلل الزيارة استعراضُ إنجازات إدارة التعليم المستمر ونشاطاتها وبرامجها ومبادراتها، بالإضافة لجولة في المعرض المصاحب لإدارة التعليم المستمر بجدة، والذي اشتمل على عدد من البرامج التعليمية والتربوية والمهنية ومنجزات مراكز الأحياء المتعلمة والتعلم النشط ومنتجات الأحياء المتعلمة.

و‏دشنت السليمان معمل الابتكار "MakerSpace" بإدارة الموهوبات، الذي تم إنشاؤه بدعم من الإدارة العامة للموهوبين بالوزارة، واطلعت على ما يحويه المعمل من مشاريع علمية وما تحقق فيه من إنجازات في المسابقات المحلية والعالمية.

وعلى صعيد متصل، اطلعت السليمان -بحضور مدير عام تعليم جدة- على منجزات إدارات الموهوبين والموهوبات والتربية الخاصة بنين وبنات، من خلال العروض المرئية على مسرح الإدارات النسائية، كما وقفت على الخدمات التي يقدّمها مركز خدمة المستفيد (بنات)، واطلعت على آلية العمل فيه.

وقامت "السليمان" بعد عصر أمس بزيارة لمدينة سناد للتربية الخاصة بمنطقة مكة المكرمة، تخللها جولة في مرافق المدينة المتمثلة في الحضانة والطفولة المبكرة ومدارس المدينة المزودة بأحدث التقنيات في مجال التوحد والإعاقة الفكرية، ووحدة العلاج بالفن، ووحدة الخدمات المساندة، ووحدة الضيافة، وغيرها من مرافق المدينة.

بعد ذلك تم مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بمرافق مدينة "إسناد" من المدارس، ومركز الخدمات المساندة، بالإضافة لخدمات السكن والضيافة، وكذلك الخدمات التأهيلية والترفيهية.

وفي ختام الجولة قدمت "السليمان" شكرها لإدارة تعليم جدة على ما شاهدته من عمل مميز ومبادرات وبرامج رائدة ممثلة في إدارات التعليم المستمر والتربية الخاصة والموهوبين والموهوبات ومدينة سناد التي وصفتها بالبيئة المتميزة والجاذبة.

ومن المنتظر أن تزور "السليمان" اليوم الخميس، معهد النور بجدة، والمدرسة الفيصلية للموهوبين، بالإضافة لزيارة النموذجية السادسة (بنين) ومعهد التربية الفكرية بشمال جدة للبنين.