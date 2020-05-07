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عن بعد.. وزير التعليم يبحث مع مديري الجامعات معايير القبول ومسارات الثانوية

آل الشيخ: جائحة كورونا ستترك تغييرات نوعية في منظومة التعليم وستفتح آفاقًا كبيرة

ناقش وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، مع مديري الجامعات، اليوم الخميس، عبر الاتصال عن بُعد؛ العملية التعليمية في الجامعات والفصل الصيفي، ومعايير القبول المقترحة وفق الظروف الراهنة بما يحقق الشفافية والعدالة لكل الطلاب والطالبات، ومشاركة الجامعات في تطوير مسارات المرحلة الثانوية والأكاديميات المتخصصة، كما ناقش الاجتماع مراحل إعداد مشروع تحويل كليات المجتمع إلى كليات تطبيقية، وتطوير برامجها حسب احتياجات سوق العمل، وهيكلة الجامعات وتحقيقها لمعايير كفاءة الإنفاق، وذلك بمشاركة وكلاء الشؤون الأكاديمية والتعليمية في الجامعات.

وقدّم وزير التعليم في بداية الاجتماع، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله؛ لما يقدمانه من دعم مستمر لقطاع التعليم العام والجامعي، كما قدم شكره لمديري الجامعات ومنسوبيها من وكلاء وعمداء وإداريين وأعضاء هيئة تدريس وطلاب وطالبات؛ على ما بذلوه من جهود مخلصة في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، والنجاحات الكبيرة التي تحققت في التعليم عن بُعد، وأثمرت عن استكمال العملية التعليمية عن بُعد من دون توقف، وأداء التقويمات النهائية وفق خيارات متعددة.

وأوضح وزير التعليم أن جائحة كورونا ستترك تغييرات نوعية في منظومة التعليم، وستفتح آفاقاً كبيرة تنعكس -بإذن الله- في رفع الكفاءة الداخلية والخارجية للمنظومة، مؤكداً على أن التعليم بعد كورونا لن يكون مثل ما كان قبل كورونا، مشيراً إلى أن المملكة من أوائل الدول التي طبقت أفضل الممارسات العالمية للتعليم عن بُعد وفق هذه الظروف، وأن هناك فرصاً كبيرة جداً للاستفادة مما تم إنجازه فى هذه المرحلة؛ لتحقيق إنجازات أكبر للوطن بتوسيع تطبيقات التعليم عن بُعد في كل البرامج داخل كل جامعة وبين الجامعات السعودية، ومع الجامعات الدولية فى برامج أكاديمية مشتركة.

وأكد الدكتور آل الشيخ على أهمية تعزيز كفاءة الإنفاق في الجامعات، واستثمار الموارد المالية بما يحقق عوائد أفضل على العملية التعليمية التي أساسها الطالب والطالبة، داعياً إلى بذل جهد أكبر في توطين الوظائف، والاستفادة من أبناء وبنات الوطن واستقطابهم، كذلك الاستفادة من المتميزين في برامج الابتعاث الخارجية، وزيادة مستوى التعاون والتنسيق بين الجامعات في تدريس المقررات وبرامج الدراسات العليا.

عقب ذلك تم استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، وتمت مناقشتها، واتخاذ التوصيات المناسبة حيالها.

حضر الاجتماع نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، ونائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي، ومساعد وزير التعليم والدكتور سعد آل فهيد، وعدد من المسؤولين في الوزارة.

وزير التعليم حمد آل الشيخ وزارة التعليم فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عن بعد.. وزير التعليم يبحث مع مديري الجامعات معايير القبول ومسارات الثانوية
سبق

ناقش وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، مع مديري الجامعات، اليوم الخميس، عبر الاتصال عن بُعد؛ العملية التعليمية في الجامعات والفصل الصيفي، ومعايير القبول المقترحة وفق الظروف الراهنة بما يحقق الشفافية والعدالة لكل الطلاب والطالبات، ومشاركة الجامعات في تطوير مسارات المرحلة الثانوية والأكاديميات المتخصصة، كما ناقش الاجتماع مراحل إعداد مشروع تحويل كليات المجتمع إلى كليات تطبيقية، وتطوير برامجها حسب احتياجات سوق العمل، وهيكلة الجامعات وتحقيقها لمعايير كفاءة الإنفاق، وذلك بمشاركة وكلاء الشؤون الأكاديمية والتعليمية في الجامعات.

وقدّم وزير التعليم في بداية الاجتماع، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله؛ لما يقدمانه من دعم مستمر لقطاع التعليم العام والجامعي، كما قدم شكره لمديري الجامعات ومنسوبيها من وكلاء وعمداء وإداريين وأعضاء هيئة تدريس وطلاب وطالبات؛ على ما بذلوه من جهود مخلصة في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، والنجاحات الكبيرة التي تحققت في التعليم عن بُعد، وأثمرت عن استكمال العملية التعليمية عن بُعد من دون توقف، وأداء التقويمات النهائية وفق خيارات متعددة.

وأوضح وزير التعليم أن جائحة كورونا ستترك تغييرات نوعية في منظومة التعليم، وستفتح آفاقاً كبيرة تنعكس -بإذن الله- في رفع الكفاءة الداخلية والخارجية للمنظومة، مؤكداً على أن التعليم بعد كورونا لن يكون مثل ما كان قبل كورونا، مشيراً إلى أن المملكة من أوائل الدول التي طبقت أفضل الممارسات العالمية للتعليم عن بُعد وفق هذه الظروف، وأن هناك فرصاً كبيرة جداً للاستفادة مما تم إنجازه فى هذه المرحلة؛ لتحقيق إنجازات أكبر للوطن بتوسيع تطبيقات التعليم عن بُعد في كل البرامج داخل كل جامعة وبين الجامعات السعودية، ومع الجامعات الدولية فى برامج أكاديمية مشتركة.

وأكد الدكتور آل الشيخ على أهمية تعزيز كفاءة الإنفاق في الجامعات، واستثمار الموارد المالية بما يحقق عوائد أفضل على العملية التعليمية التي أساسها الطالب والطالبة، داعياً إلى بذل جهد أكبر في توطين الوظائف، والاستفادة من أبناء وبنات الوطن واستقطابهم، كذلك الاستفادة من المتميزين في برامج الابتعاث الخارجية، وزيادة مستوى التعاون والتنسيق بين الجامعات في تدريس المقررات وبرامج الدراسات العليا.

عقب ذلك تم استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، وتمت مناقشتها، واتخاذ التوصيات المناسبة حيالها.

حضر الاجتماع نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، ونائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي، ومساعد وزير التعليم والدكتور سعد آل فهيد، وعدد من المسؤولين في الوزارة.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
10:02 PM
اخر تعديل
07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
11:29 PM

عن بعد.. وزير التعليم يبحث مع مديري الجامعات معايير القبول ومسارات الثانوية

آل الشيخ: جائحة كورونا ستترك تغييرات نوعية في منظومة التعليم وستفتح آفاقًا كبيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ناقش وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، مع مديري الجامعات، اليوم الخميس، عبر الاتصال عن بُعد؛ العملية التعليمية في الجامعات والفصل الصيفي، ومعايير القبول المقترحة وفق الظروف الراهنة بما يحقق الشفافية والعدالة لكل الطلاب والطالبات، ومشاركة الجامعات في تطوير مسارات المرحلة الثانوية والأكاديميات المتخصصة، كما ناقش الاجتماع مراحل إعداد مشروع تحويل كليات المجتمع إلى كليات تطبيقية، وتطوير برامجها حسب احتياجات سوق العمل، وهيكلة الجامعات وتحقيقها لمعايير كفاءة الإنفاق، وذلك بمشاركة وكلاء الشؤون الأكاديمية والتعليمية في الجامعات.

وقدّم وزير التعليم في بداية الاجتماع، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله؛ لما يقدمانه من دعم مستمر لقطاع التعليم العام والجامعي، كما قدم شكره لمديري الجامعات ومنسوبيها من وكلاء وعمداء وإداريين وأعضاء هيئة تدريس وطلاب وطالبات؛ على ما بذلوه من جهود مخلصة في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، والنجاحات الكبيرة التي تحققت في التعليم عن بُعد، وأثمرت عن استكمال العملية التعليمية عن بُعد من دون توقف، وأداء التقويمات النهائية وفق خيارات متعددة.

وأوضح وزير التعليم أن جائحة كورونا ستترك تغييرات نوعية في منظومة التعليم، وستفتح آفاقاً كبيرة تنعكس -بإذن الله- في رفع الكفاءة الداخلية والخارجية للمنظومة، مؤكداً على أن التعليم بعد كورونا لن يكون مثل ما كان قبل كورونا، مشيراً إلى أن المملكة من أوائل الدول التي طبقت أفضل الممارسات العالمية للتعليم عن بُعد وفق هذه الظروف، وأن هناك فرصاً كبيرة جداً للاستفادة مما تم إنجازه فى هذه المرحلة؛ لتحقيق إنجازات أكبر للوطن بتوسيع تطبيقات التعليم عن بُعد في كل البرامج داخل كل جامعة وبين الجامعات السعودية، ومع الجامعات الدولية فى برامج أكاديمية مشتركة.

وأكد الدكتور آل الشيخ على أهمية تعزيز كفاءة الإنفاق في الجامعات، واستثمار الموارد المالية بما يحقق عوائد أفضل على العملية التعليمية التي أساسها الطالب والطالبة، داعياً إلى بذل جهد أكبر في توطين الوظائف، والاستفادة من أبناء وبنات الوطن واستقطابهم، كذلك الاستفادة من المتميزين في برامج الابتعاث الخارجية، وزيادة مستوى التعاون والتنسيق بين الجامعات في تدريس المقررات وبرامج الدراسات العليا.

عقب ذلك تم استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، وتمت مناقشتها، واتخاذ التوصيات المناسبة حيالها.

حضر الاجتماع نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، ونائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي، ومساعد وزير التعليم والدكتور سعد آل فهيد، وعدد من المسؤولين في الوزارة.

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