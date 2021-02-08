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التراجع يتواصل.. روسيا تسجّل 15916 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت البلاد منذ بدء تفشي الوباء 3 ملايين و983197 حالة بالوباء

تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا، خلال الأسبوعين الأخيرين، بشكل ملحوظ، حيث سجّلت 15916 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وهي أقل حصيلة يومية منذ 21 أكتوبر الماضي.

كذلك تراجعت الوفيات حيث سجّلت السلطات الصحية 407 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، مقابل 432 حالة وفاة في الحصيلة السابقة.

وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية الصادرة اليوم الإثنين، تماثل للشفاء خلال اليوم الماضي، 15881 شخصاً؛ ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء، إلى 3 ملايين و472091 شخصاً.

وسجّلت روسيا منذ بدء تفشي الوباء 3 ملايين و983197 إصابة بفيروس كورونا و77068 حالة وفاة، وفق "روسيا اليوم".

وسجّلت السلطات الصحية تراجعاً في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، بعد إطلاق حملة تطعيم مجانية شاملة في مختلف الأقاليم، باستخدام لقاح "سبوتنيك V"، وهو أول لقاح تمّ تسجيله في العالم.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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التراجع يتواصل.. روسيا تسجّل 15916 إصابة جديدة بكورونا
سبق

تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا، خلال الأسبوعين الأخيرين، بشكل ملحوظ، حيث سجّلت 15916 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وهي أقل حصيلة يومية منذ 21 أكتوبر الماضي.

كذلك تراجعت الوفيات حيث سجّلت السلطات الصحية 407 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، مقابل 432 حالة وفاة في الحصيلة السابقة.

وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية الصادرة اليوم الإثنين، تماثل للشفاء خلال اليوم الماضي، 15881 شخصاً؛ ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء، إلى 3 ملايين و472091 شخصاً.

وسجّلت روسيا منذ بدء تفشي الوباء 3 ملايين و983197 إصابة بفيروس كورونا و77068 حالة وفاة، وفق "روسيا اليوم".

وسجّلت السلطات الصحية تراجعاً في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، بعد إطلاق حملة تطعيم مجانية شاملة في مختلف الأقاليم، باستخدام لقاح "سبوتنيك V"، وهو أول لقاح تمّ تسجيله في العالم.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
11:59 AM

التراجع يتواصل.. روسيا تسجّل 15916 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت البلاد منذ بدء تفشي الوباء 3 ملايين و983197 حالة بالوباء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا، خلال الأسبوعين الأخيرين، بشكل ملحوظ، حيث سجّلت 15916 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وهي أقل حصيلة يومية منذ 21 أكتوبر الماضي.

كذلك تراجعت الوفيات حيث سجّلت السلطات الصحية 407 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، مقابل 432 حالة وفاة في الحصيلة السابقة.

وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية الصادرة اليوم الإثنين، تماثل للشفاء خلال اليوم الماضي، 15881 شخصاً؛ ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء، إلى 3 ملايين و472091 شخصاً.

وسجّلت روسيا منذ بدء تفشي الوباء 3 ملايين و983197 إصابة بفيروس كورونا و77068 حالة وفاة، وفق "روسيا اليوم".

وسجّلت السلطات الصحية تراجعاً في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، بعد إطلاق حملة تطعيم مجانية شاملة في مختلف الأقاليم، باستخدام لقاح "سبوتنيك V"، وهو أول لقاح تمّ تسجيله في العالم.

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