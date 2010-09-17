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"فيصل بن فرحان" يرأس وفد المملكة باجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون

مع وزير الخارجية العراقي

رأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وفد المملكة العربية السعودية في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير خارجية جمهورية العراق، الذي عقد بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض اليوم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فيصل بن فرحان" يرأس وفد المملكة باجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون
سبق

رأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وفد المملكة العربية السعودية في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير خارجية جمهورية العراق، الذي عقد بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض اليوم.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
07:27 PM
اخر تعديل
17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443
06:57 AM

"فيصل بن فرحان" يرأس وفد المملكة باجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون

مع وزير الخارجية العراقي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,057

رأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وفد المملكة العربية السعودية في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير خارجية جمهورية العراق، الذي عقد بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض اليوم.

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