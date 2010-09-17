رأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وفد المملكة العربية السعودية في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير خارجية جمهورية العراق، الذي عقد بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض اليوم.
"فيصل بن فرحان" يرأس وفد المملكة باجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون
مع وزير الخارجية العراقي
رأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وفد المملكة العربية السعودية في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير خارجية جمهورية العراق، الذي عقد بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض اليوم.
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"فيصل بن فرحان" يرأس وفد المملكة باجتماع وزراء خارجية مجلس التعاونوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-09-16
16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
07:27 PM
اخر تعديل
17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443
06:57 AM
"فيصل بن فرحان" يرأس وفد المملكة باجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون
مع وزير الخارجية العراقي
رأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وفد المملكة العربية السعودية في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير خارجية جمهورية العراق، الذي عقد بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض اليوم.
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