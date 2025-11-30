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مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى

بحراسة مشددة من قوات الاحتلال

اقتحم مئات المستوطنين اليهود، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 209 من المستوطنين اليهود اقتحموا المسجد الأقصى اليوم بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى
سبق

اقتحم مئات المستوطنين اليهود، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 209 من المستوطنين اليهود اقتحموا المسجد الأقصى اليوم بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
05:20 PM

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى

بحراسة مشددة من قوات الاحتلال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اقتحم مئات المستوطنين اليهود، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 209 من المستوطنين اليهود اقتحموا المسجد الأقصى اليوم بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

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