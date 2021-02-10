أعلنت نيابة دائرة فولتون بولاية جورجيا، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق جنائي مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في قضية محاولته إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية.
فتح تحقيق جنائي مع "ترامب" في ولاية جورجيا الأمريكية
أعلنت نيابة دائرة فولتون بولاية جورجيا، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق جنائي مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في قضية محاولته إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية.
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فتح تحقيق جنائي مع "ترامب" في ولاية جورجيا الأمريكيةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-10
10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
06:38 PM
فتح تحقيق جنائي مع "ترامب" في ولاية جورجيا الأمريكية
أعلنت نيابة دائرة فولتون بولاية جورجيا، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق جنائي مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في قضية محاولته إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية.
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