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"أمير تبوك" يستقبل المشاركين في مؤتمر بيئة البحر الأحمر وتنوعها الأحيائي

يستهدف إتاحة الفرصة لتبادل العلوم والمعرفة للوصول إلى تكاملية الحلول البيئية

استقبل أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم بمكتبه بالإمارة، عددًا من المشاركين في مؤتمر "بيئة البحر الأحمر وتنوعها الأحيائي"، المقام تحت رعايته وتنظيم جامعة تبوك بالتعاون مع الجمعية السعودية لعلوم الحياة، بحضور رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله الذيابي.

وفي بداية الاستقبال رحّب أمير تبوك بالجميع، واستمع إلى شرح عن أعمال المؤتمر وأهدافه؛ مُبديًا سعادته بتنفيذ مثل هذا المؤتمر؛ متمنيًا أن يحقق أهدافه من خلال إتاحة الفرصة لتبادل العلوم والمعرفة بين العلماء والباحثين من أجل الوصول إلى تكاملية الحلول والمعرفة بالتنوع الأحيائي في بيئة البحر الأحمر وشموليتها.

وقال الأمير فهد بن سلطان: إن المملكة دائمًا رائدة فيما يخص المبادرات التي تهم مصلحة شعبها والعالم كافة؛ لافتًا إلى أن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مؤخرًا؛ تؤكدان الحرص على حماية الطبيعة، والعمل على تحقيق المستهدفات العالمية، ومعززة للجهود القائمة وفق رؤية المملكة 2030 في الحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة وفق تطلعات سموه يحفظه الله، وتأكيدًا للدور الريادي للمملكة على المستوى الدولي؛ مؤكدًا حرصه ودعمه لمثل هذه المؤتمرات، ومتمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.

وفي الختام قدّم رئيس جامعة تبوك باسمه ونيابة عن كل المشاركين، الشكر والتقدير للأمير فهد بن سلطان على رعايته لفعاليات المؤتمر وعلى ما يبذله من جهد كبير لإحداث تطوير في جميع المجالات التنموية بمنطقة تبوك، إضافة إلى اهتمامه البالغ بدعم الأعمال البحثية بالجامعة، ورعاية الفعاليات العلمية التي تقيمها؛ لما لها من أهمية بالغة في الإسهام بتحقيق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030م.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمير تبوك" يستقبل المشاركين في مؤتمر بيئة البحر الأحمر وتنوعها الأحيائي
سبق

استقبل أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم بمكتبه بالإمارة، عددًا من المشاركين في مؤتمر "بيئة البحر الأحمر وتنوعها الأحيائي"، المقام تحت رعايته وتنظيم جامعة تبوك بالتعاون مع الجمعية السعودية لعلوم الحياة، بحضور رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله الذيابي.

وفي بداية الاستقبال رحّب أمير تبوك بالجميع، واستمع إلى شرح عن أعمال المؤتمر وأهدافه؛ مُبديًا سعادته بتنفيذ مثل هذا المؤتمر؛ متمنيًا أن يحقق أهدافه من خلال إتاحة الفرصة لتبادل العلوم والمعرفة بين العلماء والباحثين من أجل الوصول إلى تكاملية الحلول والمعرفة بالتنوع الأحيائي في بيئة البحر الأحمر وشموليتها.

وقال الأمير فهد بن سلطان: إن المملكة دائمًا رائدة فيما يخص المبادرات التي تهم مصلحة شعبها والعالم كافة؛ لافتًا إلى أن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مؤخرًا؛ تؤكدان الحرص على حماية الطبيعة، والعمل على تحقيق المستهدفات العالمية، ومعززة للجهود القائمة وفق رؤية المملكة 2030 في الحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة وفق تطلعات سموه يحفظه الله، وتأكيدًا للدور الريادي للمملكة على المستوى الدولي؛ مؤكدًا حرصه ودعمه لمثل هذه المؤتمرات، ومتمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.

وفي الختام قدّم رئيس جامعة تبوك باسمه ونيابة عن كل المشاركين، الشكر والتقدير للأمير فهد بن سلطان على رعايته لفعاليات المؤتمر وعلى ما يبذله من جهد كبير لإحداث تطوير في جميع المجالات التنموية بمنطقة تبوك، إضافة إلى اهتمامه البالغ بدعم الأعمال البحثية بالجامعة، ورعاية الفعاليات العلمية التي تقيمها؛ لما لها من أهمية بالغة في الإسهام بتحقيق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030م.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
12:43 PM

"أمير تبوك" يستقبل المشاركين في مؤتمر بيئة البحر الأحمر وتنوعها الأحيائي

يستهدف إتاحة الفرصة لتبادل العلوم والمعرفة للوصول إلى تكاملية الحلول البيئية

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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استقبل أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم بمكتبه بالإمارة، عددًا من المشاركين في مؤتمر "بيئة البحر الأحمر وتنوعها الأحيائي"، المقام تحت رعايته وتنظيم جامعة تبوك بالتعاون مع الجمعية السعودية لعلوم الحياة، بحضور رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله الذيابي.

وفي بداية الاستقبال رحّب أمير تبوك بالجميع، واستمع إلى شرح عن أعمال المؤتمر وأهدافه؛ مُبديًا سعادته بتنفيذ مثل هذا المؤتمر؛ متمنيًا أن يحقق أهدافه من خلال إتاحة الفرصة لتبادل العلوم والمعرفة بين العلماء والباحثين من أجل الوصول إلى تكاملية الحلول والمعرفة بالتنوع الأحيائي في بيئة البحر الأحمر وشموليتها.

وقال الأمير فهد بن سلطان: إن المملكة دائمًا رائدة فيما يخص المبادرات التي تهم مصلحة شعبها والعالم كافة؛ لافتًا إلى أن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مؤخرًا؛ تؤكدان الحرص على حماية الطبيعة، والعمل على تحقيق المستهدفات العالمية، ومعززة للجهود القائمة وفق رؤية المملكة 2030 في الحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة وفق تطلعات سموه يحفظه الله، وتأكيدًا للدور الريادي للمملكة على المستوى الدولي؛ مؤكدًا حرصه ودعمه لمثل هذه المؤتمرات، ومتمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.

وفي الختام قدّم رئيس جامعة تبوك باسمه ونيابة عن كل المشاركين، الشكر والتقدير للأمير فهد بن سلطان على رعايته لفعاليات المؤتمر وعلى ما يبذله من جهد كبير لإحداث تطوير في جميع المجالات التنموية بمنطقة تبوك، إضافة إلى اهتمامه البالغ بدعم الأعمال البحثية بالجامعة، ورعاية الفعاليات العلمية التي تقيمها؛ لما لها من أهمية بالغة في الإسهام بتحقيق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030م.

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