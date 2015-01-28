"الطلحي" إلى الثالثة عشرة بوزارة البيئة
صدر قرار بترقية عايش بن عبدالله بن مقبول الطلحي من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى المرتبة الثالثة عشرة .
ويُعد الطلحي أحد الكوادر الإدارية المتميزة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
من جهته عبَّر الطلحي عن اعتزازه بالترقية التي ستكون حافزًا له لتقديم المزيد من العطاء في خدمة دينه ومليكه ووطنه.
"الطلحي" إلى الثالثة عشرة بوزارة البيئة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-01-28
صدر قرار بترقية عايش بن عبدالله بن مقبول الطلحي من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى المرتبة الثالثة عشرة .
ويُعد الطلحي أحد الكوادر الإدارية المتميزة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
من جهته عبَّر الطلحي عن اعتزازه بالترقية التي ستكون حافزًا له لتقديم المزيد من العطاء في خدمة دينه ومليكه ووطنه.
28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442
02:34 PM
"الطلحي" إلى الثالثة عشرة بوزارة البيئة
صدر قرار بترقية عايش بن عبدالله بن مقبول الطلحي من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى المرتبة الثالثة عشرة .
ويُعد الطلحي أحد الكوادر الإدارية المتميزة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
من جهته عبَّر الطلحي عن اعتزازه بالترقية التي ستكون حافزًا له لتقديم المزيد من العطاء في خدمة دينه ومليكه ووطنه.