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أستراليا: ولاية فيكتوريا تسجل أسوأ حصيلة وفيات يومية جرّاء كورونا

مما يرفع عدد الوفيات إلى 55 حالة

أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز، تسجيل 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الماضية، إضافة إلى وفاة ستة أشخاص، وذلك في أسوأ حصيلة وفيات يومية على الإطلاق، مما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 55 حالة وفاة وفي عموم أستراليا إلى 139 حالة وفاة.

ووصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 13306 إصابات؛ تعافى منها 8775 شخصاً.

أستراليا فيروس كورونا الجديد

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أستراليا: ولاية فيكتوريا تسجل أسوأ حصيلة وفيات يومية جرّاء كورونا
سبق

أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز، تسجيل 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الماضية، إضافة إلى وفاة ستة أشخاص، وذلك في أسوأ حصيلة وفيات يومية على الإطلاق، مما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 55 حالة وفاة وفي عموم أستراليا إلى 139 حالة وفاة.

ووصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 13306 إصابات؛ تعافى منها 8775 شخصاً.

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
01:22 PM

أستراليا: ولاية فيكتوريا تسجل أسوأ حصيلة وفيات يومية جرّاء كورونا

مما يرفع عدد الوفيات إلى 55 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز، تسجيل 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الماضية، إضافة إلى وفاة ستة أشخاص، وذلك في أسوأ حصيلة وفيات يومية على الإطلاق، مما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 55 حالة وفاة وفي عموم أستراليا إلى 139 حالة وفاة.

ووصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 13306 إصابات؛ تعافى منها 8775 شخصاً.

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