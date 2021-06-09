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أول دولة في العالم.. السلفادور تعتمد "البيتكوين" كعملة قانونية

تستخدم في شراء السلع وتسديد الضرائب

اعتمدت السلفادور عملة "البيتكوين" كعملة قانونية يمكن استخدامها في عملات الدفع؛ لتصبح أول دولة في العالم تتبنّى العملة الرقمية في تعاملاتها؛ بحسب ما أفادت وكالة "نوفستي" الروسية"، اليوم (الأربعاء).

وأوضحت "نوفوستي" أن المجلس التشريعي في السلفادور وافق على قانون يجيز استخدام عملة "البيتكوين" كأداة للدفع، وسيدخل القانون حيز التنفيذ في غضون بضعة أشهر.

وتحظى "البيتكوين" بتأييد رئيس السلفادور نجيب بوكيله، الذي ينتظر توقيعه على القانون؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".

ومع دخول القانون حيز التنفيذ سيكون بإمكان المواطنين في السلفادور استخدام "البيتكوين" مثل الدولار الأمريكي، وستعرض أسعار السلع "بالبيتكوين"، وستستخدم العملة الرقمية في سداد الضرائب.

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أول دولة في العالم.. السلفادور تعتمد "البيتكوين" كعملة قانونية
سبق

اعتمدت السلفادور عملة "البيتكوين" كعملة قانونية يمكن استخدامها في عملات الدفع؛ لتصبح أول دولة في العالم تتبنّى العملة الرقمية في تعاملاتها؛ بحسب ما أفادت وكالة "نوفستي" الروسية"، اليوم (الأربعاء).

وأوضحت "نوفوستي" أن المجلس التشريعي في السلفادور وافق على قانون يجيز استخدام عملة "البيتكوين" كأداة للدفع، وسيدخل القانون حيز التنفيذ في غضون بضعة أشهر.

وتحظى "البيتكوين" بتأييد رئيس السلفادور نجيب بوكيله، الذي ينتظر توقيعه على القانون؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".

ومع دخول القانون حيز التنفيذ سيكون بإمكان المواطنين في السلفادور استخدام "البيتكوين" مثل الدولار الأمريكي، وستعرض أسعار السلع "بالبيتكوين"، وستستخدم العملة الرقمية في سداد الضرائب.

09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
05:17 PM
اخر تعديل
09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
09:32 PM

أول دولة في العالم.. السلفادور تعتمد "البيتكوين" كعملة قانونية

تستخدم في شراء السلع وتسديد الضرائب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتمدت السلفادور عملة "البيتكوين" كعملة قانونية يمكن استخدامها في عملات الدفع؛ لتصبح أول دولة في العالم تتبنّى العملة الرقمية في تعاملاتها؛ بحسب ما أفادت وكالة "نوفستي" الروسية"، اليوم (الأربعاء).

وأوضحت "نوفوستي" أن المجلس التشريعي في السلفادور وافق على قانون يجيز استخدام عملة "البيتكوين" كأداة للدفع، وسيدخل القانون حيز التنفيذ في غضون بضعة أشهر.

وتحظى "البيتكوين" بتأييد رئيس السلفادور نجيب بوكيله، الذي ينتظر توقيعه على القانون؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".

ومع دخول القانون حيز التنفيذ سيكون بإمكان المواطنين في السلفادور استخدام "البيتكوين" مثل الدولار الأمريكي، وستعرض أسعار السلع "بالبيتكوين"، وستستخدم العملة الرقمية في سداد الضرائب.

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