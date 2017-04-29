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"نظرة" و"تنمية الشرائع" ينظمان أمسية "الإعلام الرقمي".. الخميس

يقدمها "السويلم" عبر زوم.. وتختتم بمداخلات من الرجال والنساء

ينظم مركز نظرة بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالشرائع بمنطقة مكة المكرمة غدًا الخميس 17 رمضان 1442هـ الموافق 29 إبريل 2021م، أمسية إثرائية بعنوان : الإعلام الرقمي (المحتوى والوسائل والتأثير)، يقدمها المدرب والمستشار الإعلامي عبدالعزيز بن سعد السويلم".

وتفصيلاً .. تناقش الأمسية التي تُقام افتراضيًا عبر تطبيق الزوم عددًا من المحاور من أهمها: وسائل وأشكال الإعلام الرقمي، موقع الإعلام الرقمي بالنسبة للإعلام، مقومات نجاح المادة الإعلامية، الحملات المدفوعة على منصات الإعلام الرقمي.

وتستعرض الأمسية مخاطر ومستقبل الإعلام الرقمي، وكيف يمكن أن نتعامل مع الإعلام الرقمي، وتختتم بمداخلات الحضور والمشاركين فيها من النساء والرجال.

ودعا مركز نظرة المنظم للأمسية الجميع للاستفادة من هذه الأمسية التي تُقام عبر تطبيق الزوم عبر الرابط مجموعة الرجال

:https://chat.whatsapp.com/EktzPJ9gjaUEy7iUSfUQtn

، كما يمكن للنساء التسجيل والمشاركة عبر الرابط

https://chat.whatsapp.com/JEaKUmvacavCygjTC9hhXe.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"نظرة" و"تنمية الشرائع" ينظمان أمسية "الإعلام الرقمي".. الخميس
سبق

ينظم مركز نظرة بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالشرائع بمنطقة مكة المكرمة غدًا الخميس 17 رمضان 1442هـ الموافق 29 إبريل 2021م، أمسية إثرائية بعنوان : الإعلام الرقمي (المحتوى والوسائل والتأثير)، يقدمها المدرب والمستشار الإعلامي عبدالعزيز بن سعد السويلم".

وتفصيلاً .. تناقش الأمسية التي تُقام افتراضيًا عبر تطبيق الزوم عددًا من المحاور من أهمها: وسائل وأشكال الإعلام الرقمي، موقع الإعلام الرقمي بالنسبة للإعلام، مقومات نجاح المادة الإعلامية، الحملات المدفوعة على منصات الإعلام الرقمي.

وتستعرض الأمسية مخاطر ومستقبل الإعلام الرقمي، وكيف يمكن أن نتعامل مع الإعلام الرقمي، وتختتم بمداخلات الحضور والمشاركين فيها من النساء والرجال.

ودعا مركز نظرة المنظم للأمسية الجميع للاستفادة من هذه الأمسية التي تُقام عبر تطبيق الزوم عبر الرابط مجموعة الرجال

:https://chat.whatsapp.com/EktzPJ9gjaUEy7iUSfUQtn

، كما يمكن للنساء التسجيل والمشاركة عبر الرابط

https://chat.whatsapp.com/JEaKUmvacavCygjTC9hhXe.

28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
11:42 PM
اخر تعديل
29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442
12:08 AM

"نظرة" و"تنمية الشرائع" ينظمان أمسية "الإعلام الرقمي".. الخميس

يقدمها "السويلم" عبر زوم.. وتختتم بمداخلات من الرجال والنساء

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عبدالله العنزي - الرياض
0
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ينظم مركز نظرة بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالشرائع بمنطقة مكة المكرمة غدًا الخميس 17 رمضان 1442هـ الموافق 29 إبريل 2021م، أمسية إثرائية بعنوان : الإعلام الرقمي (المحتوى والوسائل والتأثير)، يقدمها المدرب والمستشار الإعلامي عبدالعزيز بن سعد السويلم".

وتفصيلاً .. تناقش الأمسية التي تُقام افتراضيًا عبر تطبيق الزوم عددًا من المحاور من أهمها: وسائل وأشكال الإعلام الرقمي، موقع الإعلام الرقمي بالنسبة للإعلام، مقومات نجاح المادة الإعلامية، الحملات المدفوعة على منصات الإعلام الرقمي.

وتستعرض الأمسية مخاطر ومستقبل الإعلام الرقمي، وكيف يمكن أن نتعامل مع الإعلام الرقمي، وتختتم بمداخلات الحضور والمشاركين فيها من النساء والرجال.

ودعا مركز نظرة المنظم للأمسية الجميع للاستفادة من هذه الأمسية التي تُقام عبر تطبيق الزوم عبر الرابط مجموعة الرجال

:https://chat.whatsapp.com/EktzPJ9gjaUEy7iUSfUQtn

، كما يمكن للنساء التسجيل والمشاركة عبر الرابط

https://chat.whatsapp.com/JEaKUmvacavCygjTC9hhXe.

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