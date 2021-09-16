أكثر من 67 ألف مستفيد من خدمات "تأكد" بالقصيم

للذين لا يشكون أعراضاً أو لديهم خفيفة.. عبر 3 مواقع

قدّمت مراكز تأكد في القصيم خدماتها لـ67944 مستفيداً وذلك خلال الربع الثاني من عام 2021م، عبر ثلاثة مواقع بالمنطقة في مدينة بريدة ومحافظة عنيزة ومحافظة الرس.

وتستقبل مراكز "تأكد" الذين لا يشكون أعراضاً أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حدث لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدم فيها خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".