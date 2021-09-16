النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 85 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 49 خلال الـ24 ساعة الماضية

أكثر من 67 ألف مستفيد من خدمات "تأكد" بالقصيم

للذين لا يشكون أعراضاً أو لديهم خفيفة.. عبر 3 مواقع

قدّمت مراكز تأكد في القصيم خدماتها لـ67944 مستفيداً وذلك خلال الربع الثاني من عام 2021م، عبر ثلاثة مواقع بالمنطقة في مدينة بريدة ومحافظة عنيزة ومحافظة الرس.

وتستقبل مراكز "تأكد" الذين لا يشكون أعراضاً أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حدث لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدم فيها خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أكثر من 67 ألف مستفيد من خدمات "تأكد" بالقصيم
سبق

قدّمت مراكز تأكد في القصيم خدماتها لـ67944 مستفيداً وذلك خلال الربع الثاني من عام 2021م، عبر ثلاثة مواقع بالمنطقة في مدينة بريدة ومحافظة عنيزة ومحافظة الرس.

وتستقبل مراكز "تأكد" الذين لا يشكون أعراضاً أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حدث لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدم فيها خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
10:21 AM

أكثر من 67 ألف مستفيد من خدمات "تأكد" بالقصيم

للذين لا يشكون أعراضاً أو لديهم خفيفة.. عبر 3 مواقع

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
0
294

قدّمت مراكز تأكد في القصيم خدماتها لـ67944 مستفيداً وذلك خلال الربع الثاني من عام 2021م، عبر ثلاثة مواقع بالمنطقة في مدينة بريدة ومحافظة عنيزة ومحافظة الرس.

وتستقبل مراكز "تأكد" الذين لا يشكون أعراضاً أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حدث لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدم فيها خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,707
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,651
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,854
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,055

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة