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مصادر تنفي مقتل شخصَيْن في مضاربة "شرائع مكة"

طعن وجروح باثنين غادرا المستشفى.. والبحث جارٍ عن آخرَيْن

نفت مصادر أمنية لـ"سبق" ما يُتداوَل بأن شخصَيْن لقيا مصرعهما في حي الشرائع مساء أمس الأول من جراء مضاربة جماعية، وأكدت أنها مضاربة لم ينتج منها أية وفيات سوى طعن وجروح بسيطة.

وأشارت المصادر إلى أن أحد الشوارع في حي الشرائع شهد مساء أمس الأول مضاربة بين أشخاص عدة، نتج منها طعن وجروح بسيطة، ولم ينتج منها أي وفاة إطلاقًا.

وقد غادر مصابان المستشفى، ولا يزالان رهن التوقيف، فيما لا تزال الجهات الأمنية تكثف بحثها عن شخصَيْن آخرين؛ شاركا في المضاربة.

وعن صوت إطلاق النار المصاحب للفيديو المتداوَل أشارت المصادر إلى أنه كان في الهواء، داعية الجميع إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية بعيدًا عن تناقل الشائعات.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديوهات خلال الساعات القليلة الماضية، وروّجوا أن مضاربة حي الشرائع نتج منها وفاة شخصين، وهو ما نفته مصادر "سبق" جملة وتفصيلاً.

مكة المكرمة حي الشرائع مضاربة جماعية طعن إطلاق نار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادر تنفي مقتل شخصَيْن في مضاربة "شرائع مكة"
سبق

نفت مصادر أمنية لـ"سبق" ما يُتداوَل بأن شخصَيْن لقيا مصرعهما في حي الشرائع مساء أمس الأول من جراء مضاربة جماعية، وأكدت أنها مضاربة لم ينتج منها أية وفيات سوى طعن وجروح بسيطة.

وأشارت المصادر إلى أن أحد الشوارع في حي الشرائع شهد مساء أمس الأول مضاربة بين أشخاص عدة، نتج منها طعن وجروح بسيطة، ولم ينتج منها أي وفاة إطلاقًا.

وقد غادر مصابان المستشفى، ولا يزالان رهن التوقيف، فيما لا تزال الجهات الأمنية تكثف بحثها عن شخصَيْن آخرين؛ شاركا في المضاربة.

وعن صوت إطلاق النار المصاحب للفيديو المتداوَل أشارت المصادر إلى أنه كان في الهواء، داعية الجميع إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية بعيدًا عن تناقل الشائعات.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديوهات خلال الساعات القليلة الماضية، وروّجوا أن مضاربة حي الشرائع نتج منها وفاة شخصين، وهو ما نفته مصادر "سبق" جملة وتفصيلاً.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
01:14 AM

مصادر تنفي مقتل شخصَيْن في مضاربة "شرائع مكة"

طعن وجروح باثنين غادرا المستشفى.. والبحث جارٍ عن آخرَيْن

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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نفت مصادر أمنية لـ"سبق" ما يُتداوَل بأن شخصَيْن لقيا مصرعهما في حي الشرائع مساء أمس الأول من جراء مضاربة جماعية، وأكدت أنها مضاربة لم ينتج منها أية وفيات سوى طعن وجروح بسيطة.

وأشارت المصادر إلى أن أحد الشوارع في حي الشرائع شهد مساء أمس الأول مضاربة بين أشخاص عدة، نتج منها طعن وجروح بسيطة، ولم ينتج منها أي وفاة إطلاقًا.

وقد غادر مصابان المستشفى، ولا يزالان رهن التوقيف، فيما لا تزال الجهات الأمنية تكثف بحثها عن شخصَيْن آخرين؛ شاركا في المضاربة.

وعن صوت إطلاق النار المصاحب للفيديو المتداوَل أشارت المصادر إلى أنه كان في الهواء، داعية الجميع إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية بعيدًا عن تناقل الشائعات.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديوهات خلال الساعات القليلة الماضية، وروّجوا أن مضاربة حي الشرائع نتج منها وفاة شخصين، وهو ما نفته مصادر "سبق" جملة وتفصيلاً.

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