"تعليم المجمعة" توقِّع اتفاقيات شراكة مجتمعية مع ناديَيْ "الفيحاء" و"الفيصلي" تحقيقًا للرؤية

"أبا نمي": لإعداد برامج تعليمية ورياضية وتطوعية.. و"المويس": لتنمية القدرات الشخصية والمهارات

أبرمت إدارة التعليم بمحافظة المجمعة اتفاقية شراكة مجتمعية مع نادي الفيحاء بالمجمعة، ونادي الفيصلي بحرمة؛ وذلك لإعداد برامج تعليمية ورياضية وتطوعية، وتنمية القدرات الشخصية والمهارات للمجتمع المحلي.

وتأتي الاتفاقية انطلاقًا من رؤية السعودية ٢٠٣٠ التي شملت نظرة شاملة لقطاع التعليم، تبدأ بتطوير المنظومة التربوية بجميع مكوناتها؛ لتمكن المدرسة من التعاون مع المجتمع، وبناء شخصيات قيادية، واستحداث مجموعة كبيرة من الأنشطة والبرامج والفعاليات بهدف تعزيز الجهود، ودعم تهيئة البيئة التعليمية، وتفعيل دور ومسؤولية الطرفين في المجتمع من الناحية العلمية، وإنشاء فريق للعمل بما يخدم الطرفين، ويستهدف الطلاب، والمساهمة في الحملات التوعوية والدورات التدريبية واللقاءات الشبابية المشتركة بين الطرفين.

وقد وقّع الاتفاقيات في مقر إدارة التعليم كل من: مدير التعليم يوسف بن عبداللطيف الملحم، ورئيس نادي الفيحاء عبدالله أبانمي، والرئيس التنفيذي لنادي الفيصلي مساعد المويس، وذلك بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية أحمد العبدالوهاب، وعدد من رؤساء الأقسام في إدارة التعليم، وعدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الفيحاء ونادي الفيصلي.

وكلف مدير التعليم رئيس قسم النشاط الطلابي سعد الحربي مشرفًا على تنفيذ الاتفاقية. وأكد مدير التعليم أن الاتفاقية شراكة مجتمعية مع "التعليم" انطلاقًا من رؤية السعودية 2030 في دعم العمل التطوعي، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، وترسيخ القيم الإيجابية، استنادًا إلى دور قطاع التعليم في خدمة المجتمع، وتوعيته بجميع فئاته، وتنفيذ حملات توعوية ودورات تدريبية ولقاءات شبابية مشتركة بين الطرفَيْن.

وشدَّد على "حرص إدارة التعليم على المشاركة المجتمعية؛ فهي مبدأ أساس من مبادئ تنمية المجتمع؛ فالتنمية الحقيقية الناجحة لا تتم من دون مشاركة مجتمعية؛ إذ يؤدي اشتراك المواطنين في عمليات التنمية إلى مساندتهم لتلك العمليات، والاهتمام بها، ومؤازرتها؛ وهو ما يجعلها أكثر ثباتًا وأعم فائدة، وكذلك المساهمة الفاعلة في إقامة ورعاية المناشط والفعاليات التعليمية، والسعي لمعالجة الظواهر السلبية لدى بعض الطلاب في المدارس، وتعزيز الشراكات الناجحة، ومد آفاق التعاون مع الجهات والمؤسسات في المنطقة التي أصبحت تقوم بدور كبير في قيادة ورعاية الحراك التنموي والأنشطة والفعاليات المجتمعية".

من جهة أخرى، أوضح رئيس نادي الفيحاء عبدالله أبانمي، أن توقيع عقد الشراكة المجتمعية مع إدارة التعليم يأتي ضمن جهود النادي لتأهيل الشباب في المجتمع في جميع المجالات الاجتماعية، التي من خلالها يستطيع الشباب العمل على تطوير القدرات الشخصية والذاتية والمهارات.. وقال: "الشراكة مع التعليم تضمنت التعاون في إعداد برامج تعليمية ورياضية، تخدم المجتمع، وكذلك التعاون في مجالات العمل التطوعي".

وبدوره، قال الرئيس التنفيذي لنادي الفيصلي مساعد المويس إن توقيع عقد الشراكة المجتمعية مع إدارة تعليم المجمعة يأتي ضمن جهود النادي لتأهيل الشباب في المجتمع في جميع المجالات الاجتماعية لتطوير القدرات الشخصية والذاتية والمهارات.. مضيفًا: "الشراكة مع إدارة التعليم تضمنت التعاون في إعداد برامج تعليمية تثقيفية، تخدم الطلاب".

من جانبه، بيَّن الدكتور عبدالعزيز العبدان، رئيس قسم التخطيط والمعلومات، أن الاتفاقية تخضع للأنظمة واللوائح والتعليمات السارية في السعودية ووزارة التعليم، كما يعمل الطرفان على إنجاحها، وإزالة التحديات والعوائق التي تعترض تنفيذ البرامج والخدمات.

وأضاف بأنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لتفعيل برامج الشراكة. وتتضمن بنود الاتفاقية دعم مشاريع الطرفين بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح في السعودية، وتبادل الخبرات والاستفادة من البرامج المقدمة من الطرفين، وتمكين الطرف الأول من الاستفادة من الإمكانات المتوافرة في النادي، وتمكين الطرف الثاني من الاستفادة من الإمكانات المتوافرة بقطاع التعليم وفق الأنظمة والتعليمات، وبما لا يؤثر على سير اليوم الدراسي، وإبراز المواهب الرياضية، وتنظيم المشاركات، ومتابعة الطلاب في الأندية، وتعزيز وتنمية العلاقة بين الطرفين، وتنمية قدرات الشباب الرياضية، وتطويرهم من خلال استغلال أوقات فراغهم، واكتشاف مواهبهم، وتعزيز التعاون مع الرياضة المدرسية لتطوير واكتشاف المواهب، وإقامة البرامج التدريبية لصقل المواهب في المدارس، ورعاية المشاريع والبرامج والمبادرات التربوية النوعية بما يتوافق مع أهداف النادي، وأهداف وسياسات وأنظمة وزارة التعليم، وكذلك التنسيق فيما يستجد من مجالات وأعمال بين الطرفين، وذلك من خلال المخاطبات، وبموافقتهما الخطية.