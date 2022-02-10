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"رعاية جدة" توقع شراكات مجتمعية لتحسين جودة حياة الأيتام وأسرهم

من خلال مجموعة من البرامج التطويرية والمبادرات التنموية

وقعت جمعية رعاية الأيتام بجدة، شراكات مجتمعية متعددة، لتحسين جودة أبنائها الأيتام المسجلين في الجمعية وأسرهم.

وتأتي هذه الشراكات في إطار جهود الجمعية وشركائها للتكامل والتعاون في تنمية الأيتام وذويهم من خلال مجموعة من البرامج التطويرية والمبادرات التنموية.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية رعاية الأيتام بجدة، د.م. محمد ناقرو، أن الجمعية وقعت الاتفاقية الأولى مع مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية، وشركة الكفاءة الاستراتيجية، لتنفيذ برنامج تأهيلي للأيتام، بحضور ممثلين من مؤسسة الراجحي الخيرية وشركة الكفاءة الاستراتيجية.

وتهدف إلى إقامة برنامج تأهيلي لتقوية العلاقة بين أفراد أسر الأيتام المسجلين في الجمعية من خلال اكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم.

فيما جاءت الاتفاقية الثانية مع جمعية ترميم للتنمية، وتهدف إلى ترميم منازل الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية في المنطقة الغربية، ووقعها د.م. محمد ناقرو، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية "ترميم"، عماد المهيدب، والمدير التنفيذي لها، الدكتور عبدالله آل دربه.

من جانب آخر، زار الأمين العام لمؤسسة "إخاء"، صالح الدهمشي، جمعية رعاية الأيتام بجدة، مع وفد مرافق له من قيادات المؤسسة.

جرى خلال الزيارة، بحث سبل التعاون بين الجهتين وتبادل الخبرات لصالح خدمة الأيتام.

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"رعاية جدة" توقع شراكات مجتمعية لتحسين جودة حياة الأيتام وأسرهم
سبق

وقعت جمعية رعاية الأيتام بجدة، شراكات مجتمعية متعددة، لتحسين جودة أبنائها الأيتام المسجلين في الجمعية وأسرهم.

وتأتي هذه الشراكات في إطار جهود الجمعية وشركائها للتكامل والتعاون في تنمية الأيتام وذويهم من خلال مجموعة من البرامج التطويرية والمبادرات التنموية.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية رعاية الأيتام بجدة، د.م. محمد ناقرو، أن الجمعية وقعت الاتفاقية الأولى مع مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية، وشركة الكفاءة الاستراتيجية، لتنفيذ برنامج تأهيلي للأيتام، بحضور ممثلين من مؤسسة الراجحي الخيرية وشركة الكفاءة الاستراتيجية.

وتهدف إلى إقامة برنامج تأهيلي لتقوية العلاقة بين أفراد أسر الأيتام المسجلين في الجمعية من خلال اكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم.

فيما جاءت الاتفاقية الثانية مع جمعية ترميم للتنمية، وتهدف إلى ترميم منازل الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية في المنطقة الغربية، ووقعها د.م. محمد ناقرو، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية "ترميم"، عماد المهيدب، والمدير التنفيذي لها، الدكتور عبدالله آل دربه.

من جانب آخر، زار الأمين العام لمؤسسة "إخاء"، صالح الدهمشي، جمعية رعاية الأيتام بجدة، مع وفد مرافق له من قيادات المؤسسة.

جرى خلال الزيارة، بحث سبل التعاون بين الجهتين وتبادل الخبرات لصالح خدمة الأيتام.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
06:16 PM

"رعاية جدة" توقع شراكات مجتمعية لتحسين جودة حياة الأيتام وأسرهم

من خلال مجموعة من البرامج التطويرية والمبادرات التنموية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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وقعت جمعية رعاية الأيتام بجدة، شراكات مجتمعية متعددة، لتحسين جودة أبنائها الأيتام المسجلين في الجمعية وأسرهم.

وتأتي هذه الشراكات في إطار جهود الجمعية وشركائها للتكامل والتعاون في تنمية الأيتام وذويهم من خلال مجموعة من البرامج التطويرية والمبادرات التنموية.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية رعاية الأيتام بجدة، د.م. محمد ناقرو، أن الجمعية وقعت الاتفاقية الأولى مع مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية، وشركة الكفاءة الاستراتيجية، لتنفيذ برنامج تأهيلي للأيتام، بحضور ممثلين من مؤسسة الراجحي الخيرية وشركة الكفاءة الاستراتيجية.

وتهدف إلى إقامة برنامج تأهيلي لتقوية العلاقة بين أفراد أسر الأيتام المسجلين في الجمعية من خلال اكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم.

فيما جاءت الاتفاقية الثانية مع جمعية ترميم للتنمية، وتهدف إلى ترميم منازل الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية في المنطقة الغربية، ووقعها د.م. محمد ناقرو، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية "ترميم"، عماد المهيدب، والمدير التنفيذي لها، الدكتور عبدالله آل دربه.

من جانب آخر، زار الأمين العام لمؤسسة "إخاء"، صالح الدهمشي، جمعية رعاية الأيتام بجدة، مع وفد مرافق له من قيادات المؤسسة.

جرى خلال الزيارة، بحث سبل التعاون بين الجهتين وتبادل الخبرات لصالح خدمة الأيتام.

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