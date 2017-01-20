طريق "شوق المخواة" يعاني الإهمال.. والأهالي يناشدون توفير الحل

حذروا من أن تجمعات مياه الأمطار تنذر بوقوع "كارثة صحية"

ناشد أهالي قرية "الشوق" بمحافظة المخواة، أمانة الباحة؛ بإعادة سفلتة طريق القرية المتهالك وردم الحفريات التي تتسبب في تلفيات المركبات وتتجمع فيها المياه، وإنارة طريق القرية الذي يغطيه الظلام الدامس.



وقال عددٌ من أهالي قرية الشوق بمحافظة المخواة لـ"سبق": "طريق قريتنا لا يتجاوز 3 كيلومترات تشمل الوصلات الداخلية، ومع ذلك لم تنجح محاولاتنا وطلباتنا المتعددة بإعادة سفلتته وإنارته، والذي يتسبب في تلفيات لمركباتنا من الحفريات المنتشرة على الطريق، كما أن تجمعات مياه الأمطار تنذر بكارثة صحية تتمثل في الحشرات ونواقل الأمراض التي تتسبب في تجمعاتها وانتشارها في القرية حفريات الطريق، خصوصًا خلال هذه الأيام الممطرة وفي ظل انتشار وباء كورونا الذي تحاربه دولتنا بأعلى المستويات.



وأضاف الشاكون: هذا الطريق يخدم أهالي القرية، بالإضافة لمدرسة ابتدائية ومتوسطة للبنات، ومع ذلك فهو متهالك تمامًا وغير مشمول بالإنارة، وقد رفعنا عدة طلبات، وكان الرد دائمًا إغلاق الطلب، ولا نعلم سرّ الإغلاق دون توفير الحل.



وأردفوا: نناشد أمين منطقة الباحة التوجيه بإعادة السفلتة والإنارة والتحقيق في أسباب الإهمال ورفض التصحيح غير المبررين.



وقد عرضت "سبق" الشكوى على رئيس المركز الإعلامي لأمانة الباحة عبدالله العبيدية، منذ مطلع الأسبوع الذي وعد بالرد، دون تجاوب حتى الآن.