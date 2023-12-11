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مدير مهرجان أفلام السعودية: السينما مشروع أساسي في حياة الشعوب

قال: ستنشأ صالات العروض وستتوجه إلى السوق شركات التوزيع الكبرى

أشاد مؤسس ومدير مهرجان أفلام السعودية أحمد الملا بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي في المملكة .

وقال المُلا : إنه قرار صائب وأتى بعد جهد من المهتمين بهذا الجانب الثقافي الأساسي في حياة الشعوب وأبارك لصناع الأفلام السعوديين وهواة الفن السابع .

وأضاف :بالطبع ستنشأ صالات العروض العديدة وتتنافس تجاريا وستتوجه إلى السوق السعودي شركات التوزيع الكبرى من شتى أنحاء العالم .. وسيتحقق للجمهور السعودي مشاهدة الأفلام العالمية وهذا نصف المسألة التي كنا نطلب تحققها هدفا بإضافة فسحة من الفرح والجمال والسعادة. وتابع: لكن يتطلب أيضا الالتفات للنصف الآخر منها وهو إنشاء صناعة سينمائية تستطيع أن تواكب المنتج العالمي وتنافسه حتى لا نكون عرضة للاستهلاك واستقبال ما ينتجه الآخر.

ورأى المُلا أن يتم تأسيس مؤسسة سينمائية سعودية تعنى بتشجيع ودعم ورعاية الانتاج السينمائي السعودي حيث من هنا تتحقق اقتصاديات الثقافة وتكون دورتها التجارية كاملة تصب في الاقتصاد الوطني وليس فقط الدورة الاستهلاكية الناقصة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير مهرجان أفلام السعودية: السينما مشروع أساسي في حياة الشعوب
سبق

أشاد مؤسس ومدير مهرجان أفلام السعودية أحمد الملا بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي في المملكة .

وقال المُلا : إنه قرار صائب وأتى بعد جهد من المهتمين بهذا الجانب الثقافي الأساسي في حياة الشعوب وأبارك لصناع الأفلام السعوديين وهواة الفن السابع .

وأضاف :بالطبع ستنشأ صالات العروض العديدة وتتنافس تجاريا وستتوجه إلى السوق السعودي شركات التوزيع الكبرى من شتى أنحاء العالم .. وسيتحقق للجمهور السعودي مشاهدة الأفلام العالمية وهذا نصف المسألة التي كنا نطلب تحققها هدفا بإضافة فسحة من الفرح والجمال والسعادة. وتابع: لكن يتطلب أيضا الالتفات للنصف الآخر منها وهو إنشاء صناعة سينمائية تستطيع أن تواكب المنتج العالمي وتنافسه حتى لا نكون عرضة للاستهلاك واستقبال ما ينتجه الآخر.

ورأى المُلا أن يتم تأسيس مؤسسة سينمائية سعودية تعنى بتشجيع ودعم ورعاية الانتاج السينمائي السعودي حيث من هنا تتحقق اقتصاديات الثقافة وتكون دورتها التجارية كاملة تصب في الاقتصاد الوطني وليس فقط الدورة الاستهلاكية الناقصة.

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
02:19 PM

مدير مهرجان أفلام السعودية: السينما مشروع أساسي في حياة الشعوب

قال: ستنشأ صالات العروض وستتوجه إلى السوق شركات التوزيع الكبرى

A A A
عبدالعزيز الريثي - جازان
30
6,091

أشاد مؤسس ومدير مهرجان أفلام السعودية أحمد الملا بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي في المملكة .

وقال المُلا : إنه قرار صائب وأتى بعد جهد من المهتمين بهذا الجانب الثقافي الأساسي في حياة الشعوب وأبارك لصناع الأفلام السعوديين وهواة الفن السابع .

وأضاف :بالطبع ستنشأ صالات العروض العديدة وتتنافس تجاريا وستتوجه إلى السوق السعودي شركات التوزيع الكبرى من شتى أنحاء العالم .. وسيتحقق للجمهور السعودي مشاهدة الأفلام العالمية وهذا نصف المسألة التي كنا نطلب تحققها هدفا بإضافة فسحة من الفرح والجمال والسعادة. وتابع: لكن يتطلب أيضا الالتفات للنصف الآخر منها وهو إنشاء صناعة سينمائية تستطيع أن تواكب المنتج العالمي وتنافسه حتى لا نكون عرضة للاستهلاك واستقبال ما ينتجه الآخر.

ورأى المُلا أن يتم تأسيس مؤسسة سينمائية سعودية تعنى بتشجيع ودعم ورعاية الانتاج السينمائي السعودي حيث من هنا تتحقق اقتصاديات الثقافة وتكون دورتها التجارية كاملة تصب في الاقتصاد الوطني وليس فقط الدورة الاستهلاكية الناقصة.

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