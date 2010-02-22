القبض على قائد مركبة يمارس التفحيط وعكس السير بشكل متهور بالرياض

معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.. وجرى إيقافه وإحالته للنيابة العامة

تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض من الإطاحة بمواطن في العقد الثالث من عمره أثناء ممارسته التفحيط وعكسه حركة السير بأحد شوارع غرب الرياض.

وفي التفاصيل، صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على قائد مركبة - مواطن في العقد الثالث من العمر - لهروبه من رجل الأمن أثناء محاولة استيقافه، ومحاولة دهسه، إثر ممارسته التفحيط وعكسه حركة السير في أحد الشوارع غرب مدينة الرياض والقيادة بشكل متهور، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأضاف الرائد "الكريديس" أنه جرى إيقافه، واتخذت بحقه كل الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.