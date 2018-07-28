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في تجربته الثالثة في إسبانيا.. الشباب يخسر بثنائية أمام ولفرهامبتون الإنجليزي

خسر الفريق الكروي الأول بنادي الشباب 1-2 أمام ولفرهامبتون الإنجليزي، الثلاثاء، في ثالث مباريات الفريق الودية ضمن معسكره التحضيري الذي تحتضنه مدينة ماربيا الإسبانية استعداداً للموسم الجديد.
وصل الشباب لمرمى ولفرهامبتون أولاً عن طريق متعب الحربي في شوط المباراة الأول.


وفي الشوط الثاني تمكن ولفرهامبتون من إدراك التعادل بواسطة تشيم كامبيل وتسجيل هدف الفوز عن طريق راؤول خمينيز.
وكان الشباب قد كسب تجربتيه السابقتين الأولى أمام نادي أوروبا 8-0، والثانية رايو فايكانو الإسباني بهدفين.

الشباب

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في تجربته الثالثة في إسبانيا.. الشباب يخسر بثنائية أمام ولفرهامبتون الإنجليزي
سبق

خسر الفريق الكروي الأول بنادي الشباب 1-2 أمام ولفرهامبتون الإنجليزي، الثلاثاء، في ثالث مباريات الفريق الودية ضمن معسكره التحضيري الذي تحتضنه مدينة ماربيا الإسبانية استعداداً للموسم الجديد.
وصل الشباب لمرمى ولفرهامبتون أولاً عن طريق متعب الحربي في شوط المباراة الأول.


وفي الشوط الثاني تمكن ولفرهامبتون من إدراك التعادل بواسطة تشيم كامبيل وتسجيل هدف الفوز عن طريق راؤول خمينيز.
وكان الشباب قد كسب تجربتيه السابقتين الأولى أمام نادي أوروبا 8-0، والثانية رايو فايكانو الإسباني بهدفين.

27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
11:17 PM
اخر تعديل
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
04:33 AM

في تجربته الثالثة في إسبانيا.. الشباب يخسر بثنائية أمام ولفرهامبتون الإنجليزي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خسر الفريق الكروي الأول بنادي الشباب 1-2 أمام ولفرهامبتون الإنجليزي، الثلاثاء، في ثالث مباريات الفريق الودية ضمن معسكره التحضيري الذي تحتضنه مدينة ماربيا الإسبانية استعداداً للموسم الجديد.
وصل الشباب لمرمى ولفرهامبتون أولاً عن طريق متعب الحربي في شوط المباراة الأول.


وفي الشوط الثاني تمكن ولفرهامبتون من إدراك التعادل بواسطة تشيم كامبيل وتسجيل هدف الفوز عن طريق راؤول خمينيز.
وكان الشباب قد كسب تجربتيه السابقتين الأولى أمام نادي أوروبا 8-0، والثانية رايو فايكانو الإسباني بهدفين.

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