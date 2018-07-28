في تجربته الثالثة في إسبانيا.. الشباب يخسر بثنائية أمام ولفرهامبتون الإنجليزي

خسر الفريق الكروي الأول بنادي الشباب 1-2 أمام ولفرهامبتون الإنجليزي، الثلاثاء، في ثالث مباريات الفريق الودية ضمن معسكره التحضيري الذي تحتضنه مدينة ماربيا الإسبانية استعداداً للموسم الجديد.

وصل الشباب لمرمى ولفرهامبتون أولاً عن طريق متعب الحربي في شوط المباراة الأول.



وفي الشوط الثاني تمكن ولفرهامبتون من إدراك التعادل بواسطة تشيم كامبيل وتسجيل هدف الفوز عن طريق راؤول خمينيز.

وكان الشباب قد كسب تجربتيه السابقتين الأولى أمام نادي أوروبا 8-0، والثانية رايو فايكانو الإسباني بهدفين.