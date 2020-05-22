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تسجيل 2963 حالة تعافٍ من فيروس كورونا.. والإجمالي يلامس الـ 40 ألفاً

انخفاض كبير في الحالات النشطة

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن ارتفاع إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبّب لمرض كوفيد-19؛ ليتجاوز الإجمالي 39003 آلاف حالة في المملكة، وذلك بحسب إعلان المتحدث باسم وزارة الصحة، اليوم، الذي أوضح أن الحالات الجديدة بلغت: 2963.

ويأتي ذلك في مؤشر إيجابي، بعد تواصل القفزات الكبيرة خلال الأيام الماضية في حالات التعافي حيث سجّلت المملكة أرقاماً كبيرة في حالات التعافي.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تسجيل 2963 حالة تعافٍ من فيروس كورونا.. والإجمالي يلامس الـ 40 ألفاً
سبق

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن ارتفاع إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبّب لمرض كوفيد-19؛ ليتجاوز الإجمالي 39003 آلاف حالة في المملكة، وذلك بحسب إعلان المتحدث باسم وزارة الصحة، اليوم، الذي أوضح أن الحالات الجديدة بلغت: 2963.

ويأتي ذلك في مؤشر إيجابي، بعد تواصل القفزات الكبيرة خلال الأيام الماضية في حالات التعافي حيث سجّلت المملكة أرقاماً كبيرة في حالات التعافي.

22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
03:57 PM

تسجيل 2963 حالة تعافٍ من فيروس كورونا.. والإجمالي يلامس الـ 40 ألفاً

انخفاض كبير في الحالات النشطة

A A A
محمد المواسي - الرياض
0
8,261

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن ارتفاع إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبّب لمرض كوفيد-19؛ ليتجاوز الإجمالي 39003 آلاف حالة في المملكة، وذلك بحسب إعلان المتحدث باسم وزارة الصحة، اليوم، الذي أوضح أن الحالات الجديدة بلغت: 2963.

ويأتي ذلك في مؤشر إيجابي، بعد تواصل القفزات الكبيرة خلال الأيام الماضية في حالات التعافي حيث سجّلت المملكة أرقاماً كبيرة في حالات التعافي.

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