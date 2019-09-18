"الدخيل" يستقبل الملحق العسكري السعودي الجديد بالإمارات ويودع السابق

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل، في مكتبه في السفارة بأبوظبي، صباح اليوم؛ الملحق العسكري السعودي في الإمارات العميد الطيار الركن أحمد الجهني، الذي أنهى فترة عمله ملحقاً عسكرياً، كما استقبل السفير الدخيل، العميد الركن عبدالمحسن السديري، الذي تسلم مهام عمله ملحقاً عسكرياً سعودياً في الإمارات.



وقدّم السفير وافر الشكر للعميد الجهني على ما قدمه من جهود مشكورة وأعمال مقدرة خلال فترة عمله ملحقاً عسكرياً للمملكة في أبوظبي، متمنياً له التوفيق في مهمته الجديدة، وفي حياته العملية المقبلة.



كما رحب الدخيل بالملحق العسكري الجديد، العميد السديري، داعياً أن تكلل مهمته الجديدة بالنجاح والتسديد.



وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين أن خدمة الوطن والمواطن وتوثيق العلاقات مع الأشقاء في دولة الإمارات، هو هدف ممثليات المملكة العربية السعودية في دولة الإمارات؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة، أيدها الله.