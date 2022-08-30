النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. "تعليم شرورة" يستقبل الطلاب بالورود

أكثر من ٢٧ ألف طالب وطالبة في ١١٠٠ فصل دراسي بـ ١٦٨ مدرسة

انطلقت اليوم بتعليم شرورة العودة الحضورية للطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسي 1443هـ بمتابعة واستقبال من مدير إدارة تعليم شرورة الدكتور فايز بن علي الأسمري مع تطبيق لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعمدة من وقاية.

وشارك مدير التعليم المدارس في الاستقبال والترحيب بالطلاب وتوزيع الورود والكتب عليهم .

ويبلغ عدد طلاب تعليم شرورة أكثر من ٢٧ ألف طالب وطالبة في ١١٠٠ فصل دراسي بـ ١٦٨ مدرسة للبنين والبنات، ويشرف على متابعة العودة الحضورية للمدارس والطلاب وبداية العام الدارسي أكثر من ٨٤ مشرفًا ومشرفة .

وسبق ذلك استعداد وجاهزية للمدارس وتهيئة الفصول الدراسية وأعمال صيانة وإيصال المقررات الدراسية للمدارس وتوفير حقائب مدرسية للكتب الدراسية.

وبين مدير تعليم شرورة الدكتور فايز الأسمري أنه مع بداية العام الدراسي وعودة الطلاب والطالبات للمدارس نتقدم بالشكر الجزيل للقيادة الرشيد وسمو أمير المنطقة ونائبة ولوزير التعليم على ما قدموه من جهود وتجهيزات خلال فترة الاستعداد لعودة الطلاب الحضورية .

وأكد الدكتور الأسمري أن كافة المدارس تطبق كافة الإجراءات الاحترازية وتوكد على كافة منسوبيها إكمال الجرعات للعودة الآمنة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بالصور.. "تعليم شرورة" يستقبل الطلاب بالورود
سبق

انطلقت اليوم بتعليم شرورة العودة الحضورية للطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسي 1443هـ بمتابعة واستقبال من مدير إدارة تعليم شرورة الدكتور فايز بن علي الأسمري مع تطبيق لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعمدة من وقاية.

وشارك مدير التعليم المدارس في الاستقبال والترحيب بالطلاب وتوزيع الورود والكتب عليهم .

ويبلغ عدد طلاب تعليم شرورة أكثر من ٢٧ ألف طالب وطالبة في ١١٠٠ فصل دراسي بـ ١٦٨ مدرسة للبنين والبنات، ويشرف على متابعة العودة الحضورية للمدارس والطلاب وبداية العام الدارسي أكثر من ٨٤ مشرفًا ومشرفة .

وسبق ذلك استعداد وجاهزية للمدارس وتهيئة الفصول الدراسية وأعمال صيانة وإيصال المقررات الدراسية للمدارس وتوفير حقائب مدرسية للكتب الدراسية.

وبين مدير تعليم شرورة الدكتور فايز الأسمري أنه مع بداية العام الدراسي وعودة الطلاب والطالبات للمدارس نتقدم بالشكر الجزيل للقيادة الرشيد وسمو أمير المنطقة ونائبة ولوزير التعليم على ما قدموه من جهود وتجهيزات خلال فترة الاستعداد لعودة الطلاب الحضورية .

وأكد الدكتور الأسمري أن كافة المدارس تطبق كافة الإجراءات الاحترازية وتوكد على كافة منسوبيها إكمال الجرعات للعودة الآمنة.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
07:36 PM

بالصور.. "تعليم شرورة" يستقبل الطلاب بالورود

أكثر من ٢٧ ألف طالب وطالبة في ١١٠٠ فصل دراسي بـ ١٦٨ مدرسة

A A A
علي حفول - الرياض
0
268

انطلقت اليوم بتعليم شرورة العودة الحضورية للطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسي 1443هـ بمتابعة واستقبال من مدير إدارة تعليم شرورة الدكتور فايز بن علي الأسمري مع تطبيق لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعمدة من وقاية.

وشارك مدير التعليم المدارس في الاستقبال والترحيب بالطلاب وتوزيع الورود والكتب عليهم .

ويبلغ عدد طلاب تعليم شرورة أكثر من ٢٧ ألف طالب وطالبة في ١١٠٠ فصل دراسي بـ ١٦٨ مدرسة للبنين والبنات، ويشرف على متابعة العودة الحضورية للمدارس والطلاب وبداية العام الدارسي أكثر من ٨٤ مشرفًا ومشرفة .

وسبق ذلك استعداد وجاهزية للمدارس وتهيئة الفصول الدراسية وأعمال صيانة وإيصال المقررات الدراسية للمدارس وتوفير حقائب مدرسية للكتب الدراسية.

وبين مدير تعليم شرورة الدكتور فايز الأسمري أنه مع بداية العام الدراسي وعودة الطلاب والطالبات للمدارس نتقدم بالشكر الجزيل للقيادة الرشيد وسمو أمير المنطقة ونائبة ولوزير التعليم على ما قدموه من جهود وتجهيزات خلال فترة الاستعداد لعودة الطلاب الحضورية .

وأكد الدكتور الأسمري أن كافة المدارس تطبق كافة الإجراءات الاحترازية وتوكد على كافة منسوبيها إكمال الجرعات للعودة الآمنة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,150
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,476
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,733
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,627

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة