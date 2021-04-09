انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لجمعية "جنا"

بعض الأعضاء شارك حضوريًا والبقية عبر "زوم"

عقدت جمعية "جنا" لتأهيل الفتيات ذوات الإعاقة، يوم الأربعاء الموافق٢٠٢١/٤/٧م، اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، و يليه اجتماع الجمعية العمومية العادية في مقر الجمعية، وعبر برنامج "زوم"؛ التزامًا بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقد كان عدد الأعضاء المشاركين 16 عضوًا حضوريًا في مقر الجمعية، و 17عضوًا عبر برنامج "زوم" من أصل ٥٢ عضوًا للجمعية تحت إشراف مركز "التنمية الاجتماعية" في المدينة المنورة، بحضور عدلة العشي، بدرية ذعار، وهدى الحربي.

و قد بدأ الاجتماع بتلاوة عطرة لآيات الله بصوت إحدى مستفيدات الجمعية،

وألقى رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد عبدالقادر الدقل كلمة، رحب فيها بالحضور، متفائلاً بهم، وأكد حرصه على أن يكون هذا الاجتماع مثمرًا بالخيرات يحمل الكثير من القرارات الصائبة.

وتحدثت المدير التنفيذي، دولة عبدالحميد شحاتة، عن محاور الجمعية العمومية غير العادية التي تضمنت التغير في عدد أعضاء مجلس الإدارة من ٩ إلى ٧ أعضاء حسب البند "29" في اللائحة الأساسية.

وقد طرحت المحور الثاني للجمعية العمومية غير العادية، وهو استقالة أعضاء مجلس الإدارة الحالي، حيث تم التصويت بالموافقة على استقالاتهم و التعديل على اللائحة عبر التصويت الإلكتروني لكل من الفئتين "الحضورية و عبر برنامج زوم"، وانتهى الاجتماع غير العادي على ذلك.

وفيما يخص اجتماع الجمعية العمومية العادية قامت "دولة شحاتة" بعرض "الخطة التشغيلية والتقرير السنوي"، و طرح الميزانية للأعضاء مفصلة كل منها عن الأخرى.

وبعدها؛ تقدم بعض أعضاء الجمعية العمومية بترشيح أنفسهم لمنصب أعضاء مجلس الإدارة الجديد بعد استقالة المجلس الحالي.

وانتهى اجتماع الجمعية العمومية مع الأعضاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، و قد حصلوا على نسبة أصوات ب (٦٣،٤٦٪) بالموافقة على جميع محاور الاجتماع، و أثنى الحضور على حسن استقبال و تنسيق منسوبات الجمعية و تعاونهنّ.