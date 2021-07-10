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دراسة جديدة تثبت أن القهوة تقلّل مخاطر الإصابة بـ"كورونا"

تحتوي على مواد كيميائية نباتية معزّزة للصحة تزيد من المناعة

أظهرت دراسة حديثة أن كوبًا واحدًا من القهوة يوميًّا يقلّل من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بحوالي العُشر.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: كشفت الدراسة التي أجرتها جامعة نورث وسترن الأمريكية، بعد أن قام خبراء بالتحقيق في العديد من الأطعمة التي قد تحمي من عدوى "كوفيد-19" الشديدة، أن شرب كوب من القهوة يوميًّا يقي من مخاطر الإصابة بفيروس COVID-19 بنسبة العُشر.

وحلّل الفريق البحثي سجلات 40 ألف بالغ بريطاني في البنك الحيوي في المملكة المتحدة، بفحص العوامل الأساسية للنظام الغذائي بما في ذلك الاستهلاك اليومي للقهوة والشاي والأسماك الزيتية واللحوم المصنعة والحمراء والفاكهة والخضراوات.

وأظهرت الدراسة أدلّة تشير إلى أن استهلاك القهوة يوفّر الحماية ضد الفيروس التاجي، وحتى بين بعض الأفراد الذين عُرف أنهم أصيبوا به، ويعتقد الباحثون أن القهوة تحتوي على موادّ كيميائية نباتية معزّزة للصحة قد تزيد من قوة جهاز المناعة.

وأشارت نتائج الدراسة التي نُشرت في مجلة Nutrients العلمية، إلى أن الحصة اليومية من تناول الخضراوات لها تأثير مماثل في الوقاية من الفيروس التاجي.

وتوصّل الخبراء إلى أن الشاي والفاكهة لم يكن لهما تأثير كبير، في حين أن اتّباع نظام غذائي غني باللُّحوم المصنّعة، مثل النقانق واللحم المقدّد، يزيد من فرص الإصابة بأمراض خطيرة؛ منها خطر الإصابة بعدوى "كوفيد-19" الشديدة.

واستنتج الباحثون أنه على الرغم من أن هذه النتائج تتطلب تأكيدًا مستقلًّا، فإن الالتزام بسلوكيات غذائية معينة قد يكون أداة إضافية لإرشادات الحماية الحالية من كورونا، للحد من انتشار الفيروس.

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دراسة جديدة تثبت أن القهوة تقلّل مخاطر الإصابة بـ"كورونا"
سبق

أظهرت دراسة حديثة أن كوبًا واحدًا من القهوة يوميًّا يقلّل من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بحوالي العُشر.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: كشفت الدراسة التي أجرتها جامعة نورث وسترن الأمريكية، بعد أن قام خبراء بالتحقيق في العديد من الأطعمة التي قد تحمي من عدوى "كوفيد-19" الشديدة، أن شرب كوب من القهوة يوميًّا يقي من مخاطر الإصابة بفيروس COVID-19 بنسبة العُشر.

وحلّل الفريق البحثي سجلات 40 ألف بالغ بريطاني في البنك الحيوي في المملكة المتحدة، بفحص العوامل الأساسية للنظام الغذائي بما في ذلك الاستهلاك اليومي للقهوة والشاي والأسماك الزيتية واللحوم المصنعة والحمراء والفاكهة والخضراوات.

وأظهرت الدراسة أدلّة تشير إلى أن استهلاك القهوة يوفّر الحماية ضد الفيروس التاجي، وحتى بين بعض الأفراد الذين عُرف أنهم أصيبوا به، ويعتقد الباحثون أن القهوة تحتوي على موادّ كيميائية نباتية معزّزة للصحة قد تزيد من قوة جهاز المناعة.

وأشارت نتائج الدراسة التي نُشرت في مجلة Nutrients العلمية، إلى أن الحصة اليومية من تناول الخضراوات لها تأثير مماثل في الوقاية من الفيروس التاجي.

وتوصّل الخبراء إلى أن الشاي والفاكهة لم يكن لهما تأثير كبير، في حين أن اتّباع نظام غذائي غني باللُّحوم المصنّعة، مثل النقانق واللحم المقدّد، يزيد من فرص الإصابة بأمراض خطيرة؛ منها خطر الإصابة بعدوى "كوفيد-19" الشديدة.

واستنتج الباحثون أنه على الرغم من أن هذه النتائج تتطلب تأكيدًا مستقلًّا، فإن الالتزام بسلوكيات غذائية معينة قد يكون أداة إضافية لإرشادات الحماية الحالية من كورونا، للحد من انتشار الفيروس.

10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442
12:49 PM

دراسة جديدة تثبت أن القهوة تقلّل مخاطر الإصابة بـ"كورونا"

تحتوي على مواد كيميائية نباتية معزّزة للصحة تزيد من المناعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت دراسة حديثة أن كوبًا واحدًا من القهوة يوميًّا يقلّل من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بحوالي العُشر.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: كشفت الدراسة التي أجرتها جامعة نورث وسترن الأمريكية، بعد أن قام خبراء بالتحقيق في العديد من الأطعمة التي قد تحمي من عدوى "كوفيد-19" الشديدة، أن شرب كوب من القهوة يوميًّا يقي من مخاطر الإصابة بفيروس COVID-19 بنسبة العُشر.

وحلّل الفريق البحثي سجلات 40 ألف بالغ بريطاني في البنك الحيوي في المملكة المتحدة، بفحص العوامل الأساسية للنظام الغذائي بما في ذلك الاستهلاك اليومي للقهوة والشاي والأسماك الزيتية واللحوم المصنعة والحمراء والفاكهة والخضراوات.

وأظهرت الدراسة أدلّة تشير إلى أن استهلاك القهوة يوفّر الحماية ضد الفيروس التاجي، وحتى بين بعض الأفراد الذين عُرف أنهم أصيبوا به، ويعتقد الباحثون أن القهوة تحتوي على موادّ كيميائية نباتية معزّزة للصحة قد تزيد من قوة جهاز المناعة.

وأشارت نتائج الدراسة التي نُشرت في مجلة Nutrients العلمية، إلى أن الحصة اليومية من تناول الخضراوات لها تأثير مماثل في الوقاية من الفيروس التاجي.

وتوصّل الخبراء إلى أن الشاي والفاكهة لم يكن لهما تأثير كبير، في حين أن اتّباع نظام غذائي غني باللُّحوم المصنّعة، مثل النقانق واللحم المقدّد، يزيد من فرص الإصابة بأمراض خطيرة؛ منها خطر الإصابة بعدوى "كوفيد-19" الشديدة.

واستنتج الباحثون أنه على الرغم من أن هذه النتائج تتطلب تأكيدًا مستقلًّا، فإن الالتزام بسلوكيات غذائية معينة قد يكون أداة إضافية لإرشادات الحماية الحالية من كورونا، للحد من انتشار الفيروس.

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