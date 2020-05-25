النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فريق سعودي يبتكر أول مصحف إلكتروني للمكفوفين بالعالم.. تعرَّف عليه مع "سبق"

خلال جهاز لوحي يتم خلاله تخزين القرآن وتحويل أحرف برايل الثابتة إلى متحركة

انطلق فريق عمل سعودي لابتكار أول مصحف إلكتروني للمكفوفين بالعالم، وهو عبارة عن جهاز لوحي، يتم تخزين القرآن الكريم كاملاً عليه، وتحويل أحرف برايل الثابتة إلى أحرف متحركة، تتشكل حسب الحرف والصفحة.

وقام فريق الابتكار بالتواصل مع جامعات عالمية عدة، تعمل على أبحاث لتقنيات مشابهة؛ وذلك للتعاون معهم، وتوظيف هذه التقنية في خدمة كتاب الله.

ويرأس الفريق المخترع مشعل هشام الهرساني، باحث الدكتوراه في إدارة المعرفة، الذي تلقى دعوة من الأمين العالم لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الشيخ الدكتور بندر بن فهد السويلم، للمشاركة بهذا الابتكار في معرض تعليم القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة في المدينة المنورة بالفترة من ٢-٤ صفر ١٤٤١ هـ.

وقال ماجد عبدالله المعلم، أحد أعضاء الفريق: نحن المكفوفين نقوم بقراءة القرآن الكريم بطريقة برايل. ويُطبع مصحف برايل الواحد في ٦ مجلدات، إضافة إلى أنه لا يتوافر بسهولة، وحجمه كبير جدًّا.. وسيقوم هذا الابتكار بتسهيل القراءة لنا، وسيكون نقلة نوعية في قراءة القرآن للمكفوفين كافة بالعالم.

وأضاف المخترع مشعل هشام الهرساني: نعمل كفريق عمل على تحويل هذا الابتكار إلى منتج، مرورًا بالتسجيل والتصاميم، وتنفيذ النماذج الأولية، والبحث عن شركات لتصنيع الابتكار.. كما أننا نبحث حاليًا عن شراكات للتعاون مع مختلف الجهات لدعم الابتكار، والوصول إلى المنتج النهائي إن شاء الله. فلا يوجد شيء أهم من خدمة الإسلام والمسلمين.

ويعمل المخترع مشعل الهرساني مستشارًا بجامعة الملك عبدالعزيز، وله أكثر من ٥٠ ابتكارًا في مختلف المجالات، تحوَّل بعضها إلى منتجات فعلية، أثبتت نجاحها عالميًّا. كما شارك في مؤتمرات عدة، آخرها عام ٢٠١٧م في منتدى مسك العالمي بجانب بيل جيتس، وعام ٢٠١٨م في مبادرة مستقبل الاستثمار بجانب نخبة من المؤثرين على مستوى العالم.

ويأتي هذا الابتكار من منطلق قوله تعالى: {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ}، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "خيركم مَن تعلَّم القرآن وعلَّمه".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فريق سعودي يبتكر أول مصحف إلكتروني للمكفوفين بالعالم.. تعرَّف عليه مع "سبق"
سبق

انطلق فريق عمل سعودي لابتكار أول مصحف إلكتروني للمكفوفين بالعالم، وهو عبارة عن جهاز لوحي، يتم تخزين القرآن الكريم كاملاً عليه، وتحويل أحرف برايل الثابتة إلى أحرف متحركة، تتشكل حسب الحرف والصفحة.

وقام فريق الابتكار بالتواصل مع جامعات عالمية عدة، تعمل على أبحاث لتقنيات مشابهة؛ وذلك للتعاون معهم، وتوظيف هذه التقنية في خدمة كتاب الله.

ويرأس الفريق المخترع مشعل هشام الهرساني، باحث الدكتوراه في إدارة المعرفة، الذي تلقى دعوة من الأمين العالم لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الشيخ الدكتور بندر بن فهد السويلم، للمشاركة بهذا الابتكار في معرض تعليم القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة في المدينة المنورة بالفترة من ٢-٤ صفر ١٤٤١ هـ.

وقال ماجد عبدالله المعلم، أحد أعضاء الفريق: نحن المكفوفين نقوم بقراءة القرآن الكريم بطريقة برايل. ويُطبع مصحف برايل الواحد في ٦ مجلدات، إضافة إلى أنه لا يتوافر بسهولة، وحجمه كبير جدًّا.. وسيقوم هذا الابتكار بتسهيل القراءة لنا، وسيكون نقلة نوعية في قراءة القرآن للمكفوفين كافة بالعالم.

وأضاف المخترع مشعل هشام الهرساني: نعمل كفريق عمل على تحويل هذا الابتكار إلى منتج، مرورًا بالتسجيل والتصاميم، وتنفيذ النماذج الأولية، والبحث عن شركات لتصنيع الابتكار.. كما أننا نبحث حاليًا عن شراكات للتعاون مع مختلف الجهات لدعم الابتكار، والوصول إلى المنتج النهائي إن شاء الله. فلا يوجد شيء أهم من خدمة الإسلام والمسلمين.

ويعمل المخترع مشعل الهرساني مستشارًا بجامعة الملك عبدالعزيز، وله أكثر من ٥٠ ابتكارًا في مختلف المجالات، تحوَّل بعضها إلى منتجات فعلية، أثبتت نجاحها عالميًّا. كما شارك في مؤتمرات عدة، آخرها عام ٢٠١٧م في منتدى مسك العالمي بجانب بيل جيتس، وعام ٢٠١٨م في مبادرة مستقبل الاستثمار بجانب نخبة من المؤثرين على مستوى العالم.

ويأتي هذا الابتكار من منطلق قوله تعالى: {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ}، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "خيركم مَن تعلَّم القرآن وعلَّمه".

24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440
10:37 PM

فريق سعودي يبتكر أول مصحف إلكتروني للمكفوفين بالعالم.. تعرَّف عليه مع "سبق"

خلال جهاز لوحي يتم خلاله تخزين القرآن وتحويل أحرف برايل الثابتة إلى متحركة

A A A
فهد العتيبي - الرياض
2
1,888

انطلق فريق عمل سعودي لابتكار أول مصحف إلكتروني للمكفوفين بالعالم، وهو عبارة عن جهاز لوحي، يتم تخزين القرآن الكريم كاملاً عليه، وتحويل أحرف برايل الثابتة إلى أحرف متحركة، تتشكل حسب الحرف والصفحة.

وقام فريق الابتكار بالتواصل مع جامعات عالمية عدة، تعمل على أبحاث لتقنيات مشابهة؛ وذلك للتعاون معهم، وتوظيف هذه التقنية في خدمة كتاب الله.

ويرأس الفريق المخترع مشعل هشام الهرساني، باحث الدكتوراه في إدارة المعرفة، الذي تلقى دعوة من الأمين العالم لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الشيخ الدكتور بندر بن فهد السويلم، للمشاركة بهذا الابتكار في معرض تعليم القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة في المدينة المنورة بالفترة من ٢-٤ صفر ١٤٤١ هـ.

وقال ماجد عبدالله المعلم، أحد أعضاء الفريق: نحن المكفوفين نقوم بقراءة القرآن الكريم بطريقة برايل. ويُطبع مصحف برايل الواحد في ٦ مجلدات، إضافة إلى أنه لا يتوافر بسهولة، وحجمه كبير جدًّا.. وسيقوم هذا الابتكار بتسهيل القراءة لنا، وسيكون نقلة نوعية في قراءة القرآن للمكفوفين كافة بالعالم.

وأضاف المخترع مشعل هشام الهرساني: نعمل كفريق عمل على تحويل هذا الابتكار إلى منتج، مرورًا بالتسجيل والتصاميم، وتنفيذ النماذج الأولية، والبحث عن شركات لتصنيع الابتكار.. كما أننا نبحث حاليًا عن شراكات للتعاون مع مختلف الجهات لدعم الابتكار، والوصول إلى المنتج النهائي إن شاء الله. فلا يوجد شيء أهم من خدمة الإسلام والمسلمين.

ويعمل المخترع مشعل الهرساني مستشارًا بجامعة الملك عبدالعزيز، وله أكثر من ٥٠ ابتكارًا في مختلف المجالات، تحوَّل بعضها إلى منتجات فعلية، أثبتت نجاحها عالميًّا. كما شارك في مؤتمرات عدة، آخرها عام ٢٠١٧م في منتدى مسك العالمي بجانب بيل جيتس، وعام ٢٠١٨م في مبادرة مستقبل الاستثمار بجانب نخبة من المؤثرين على مستوى العالم.

ويأتي هذا الابتكار من منطلق قوله تعالى: {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ}، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "خيركم مَن تعلَّم القرآن وعلَّمه".

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,795
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,758
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,128
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,391

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

عبدالرحمن المرشد
ماذا نريد من الهيئة؟

ماذا نريد من الهيئة؟

صالح المسلّم
إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني
عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

وحيد بغدادي
عصابة إيران.. إلى أين؟

عصابة إيران.. إلى أين؟

ماجد البريكان
بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني
كن واثقًا من نفسك

كن واثقًا من نفسك

علي القطان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة