يُذكر أن السد خرج من البطولة مبكرًا، وقبله الهلال بداعي إصابة لاعبيه بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف "رسن": "فقط الهلال السعودي هو الذي كان بإمكانه إيقافنا في دوري أبطال آسيا مع السد القطري. والفريقان ودَّعا البطولة".

قال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيرسبوليس بشار رسن (عراقي) إن فريقه استحق بلوغ نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 على حساب نظيره النصر السعودي من خلال ركلات الترجيح.

"رسن": الهلال الوحيد الذي كان سيحرمنا من بلوغ النهائي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-10-03 قال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيرسبوليس بشار رسن (عراقي) إن فريقه استحق بلوغ نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 على حساب نظيره النصر السعودي من خلال ركلات الترجيح. وأضاف "رسن": "فقط الهلال السعودي هو الذي كان بإمكانه إيقافنا في دوري أبطال آسيا مع السد القطري. والفريقان ودَّعا البطولة". يُذكر أن السد خرج من البطولة مبكرًا، وقبله الهلال بداعي إصابة لاعبيه بفيروس كورونا المستجد.

03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442 09:18 PM

"رسن": الهلال الوحيد الذي كان سيحرمنا من بلوغ النهائي بعد التأهل للنهائي القاري





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قال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيرسبوليس بشار رسن (عراقي) إن فريقه استحق بلوغ نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 على حساب نظيره النصر السعودي من خلال ركلات الترجيح.

وأضاف "رسن": "فقط الهلال السعودي هو الذي كان بإمكانه إيقافنا في دوري أبطال آسيا مع السد القطري. والفريقان ودَّعا البطولة".

يُذكر أن السد خرج من البطولة مبكرًا، وقبله الهلال بداعي إصابة لاعبيه بفيروس كورونا المستجد.