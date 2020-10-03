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"رسن": الهلال الوحيد الذي كان سيحرمنا من بلوغ النهائي

بعد التأهل للنهائي القاري

قال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيرسبوليس بشار رسن (عراقي) إن فريقه استحق بلوغ نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 على حساب نظيره النصر السعودي من خلال ركلات الترجيح.

وأضاف "رسن": "فقط الهلال السعودي هو الذي كان بإمكانه إيقافنا في دوري أبطال آسيا مع السد القطري. والفريقان ودَّعا البطولة".

يُذكر أن السد خرج من البطولة مبكرًا، وقبله الهلال بداعي إصابة لاعبيه بفيروس كورونا المستجد.

دوري أبطال آسيا النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"رسن": الهلال الوحيد الذي كان سيحرمنا من بلوغ النهائي
سبق

قال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيرسبوليس بشار رسن (عراقي) إن فريقه استحق بلوغ نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 على حساب نظيره النصر السعودي من خلال ركلات الترجيح.

وأضاف "رسن": "فقط الهلال السعودي هو الذي كان بإمكانه إيقافنا في دوري أبطال آسيا مع السد القطري. والفريقان ودَّعا البطولة".

يُذكر أن السد خرج من البطولة مبكرًا، وقبله الهلال بداعي إصابة لاعبيه بفيروس كورونا المستجد.

03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442
09:18 PM

"رسن": الهلال الوحيد الذي كان سيحرمنا من بلوغ النهائي

بعد التأهل للنهائي القاري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
20
11,023

قال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيرسبوليس بشار رسن (عراقي) إن فريقه استحق بلوغ نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 على حساب نظيره النصر السعودي من خلال ركلات الترجيح.

وأضاف "رسن": "فقط الهلال السعودي هو الذي كان بإمكانه إيقافنا في دوري أبطال آسيا مع السد القطري. والفريقان ودَّعا البطولة".

يُذكر أن السد خرج من البطولة مبكرًا، وقبله الهلال بداعي إصابة لاعبيه بفيروس كورونا المستجد.

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