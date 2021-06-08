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‎الإمارات تدين استهداف الحوثيين محطة وقود في مأرب بصواريخ وطائرات مفخخة

حثّت المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، بشدة، استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، محطة وقود في محافظة مأرب اليمنية بالصواريخ والطائرات المفخخة، والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى المدنيين الأبرياء، من بينهم أطفال.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية في مأرب، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات على مدينة مأرب التي تحتضن عدداً كبيراً من النازحين والهاربين المدنيين من مناطق سيطرة الميليشيات يفاقم الوضع الإنساني في اليمن، كما حثت المجتمع الدولي على توحيد الجهود واتخاذ موقف حاسم لوقف الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية، لإفساح الطريق أمام الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار في اليمن والعودة إلى عملية سياسية تؤدي إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها لأهالي وذوي الضحايا في هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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‎الإمارات تدين استهداف الحوثيين محطة وقود في مأرب بصواريخ وطائرات مفخخة
سبق

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، بشدة، استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، محطة وقود في محافظة مأرب اليمنية بالصواريخ والطائرات المفخخة، والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى المدنيين الأبرياء، من بينهم أطفال.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية في مأرب، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات على مدينة مأرب التي تحتضن عدداً كبيراً من النازحين والهاربين المدنيين من مناطق سيطرة الميليشيات يفاقم الوضع الإنساني في اليمن، كما حثت المجتمع الدولي على توحيد الجهود واتخاذ موقف حاسم لوقف الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية، لإفساح الطريق أمام الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار في اليمن والعودة إلى عملية سياسية تؤدي إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها لأهالي وذوي الضحايا في هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
11:05 AM

‎الإمارات تدين استهداف الحوثيين محطة وقود في مأرب بصواريخ وطائرات مفخخة

حثّت المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
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أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، بشدة، استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، محطة وقود في محافظة مأرب اليمنية بالصواريخ والطائرات المفخخة، والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى المدنيين الأبرياء، من بينهم أطفال.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية في مأرب، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات على مدينة مأرب التي تحتضن عدداً كبيراً من النازحين والهاربين المدنيين من مناطق سيطرة الميليشيات يفاقم الوضع الإنساني في اليمن، كما حثت المجتمع الدولي على توحيد الجهود واتخاذ موقف حاسم لوقف الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية، لإفساح الطريق أمام الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار في اليمن والعودة إلى عملية سياسية تؤدي إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها لأهالي وذوي الضحايا في هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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