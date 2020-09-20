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أمانة الجوف تعلن استقبال الاستفسارات والبلاغات عبر "واتساب"

خدمة دشنها أمين المنطقة نحو التحول الرقمي وتسريع الإجراءات

دشّن أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان خدمة استقبال الاستفسارات والملاحظات والبلاغات المتعلقة بالخدمات البلدية عبر واتساب.

ويستقبل فريق الخدمة الاستفسارات والبلاغات من المستفيدين من خلال الرقم المخصص للخدمة حيث يتم تحويلها إلى القسم أو الإدارة المختصة، ومن ثم الرد واتخاذ الإجراء المعتمد وفق الأنظمة، لتسريع خدمة المستفيدين.

وخصصت الأمانة رقم واتساب 0146236555 لتقديم الخدمة، كما يمكن الاستفادة منها من خلال الرابط التالي: https://wa.me/966146236555 وذلك في إطار حرص الأمانة على التحول الرقمي وتسريع الإجراءات والخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأوضح مدير عام تقنية المعلومات بأمانة الجوف عبدالله بدر الماجد أن الأمانة حريصة على الاستفادة من التقنيات الحديثة وحلول التحول الرقمي في تطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتسريع وتسهيل الإجراءات، مواكبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠، وتنفيذا لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية.

أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الجوف تعلن استقبال الاستفسارات والبلاغات عبر "واتساب"
سبق

دشّن أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان خدمة استقبال الاستفسارات والملاحظات والبلاغات المتعلقة بالخدمات البلدية عبر واتساب.

ويستقبل فريق الخدمة الاستفسارات والبلاغات من المستفيدين من خلال الرقم المخصص للخدمة حيث يتم تحويلها إلى القسم أو الإدارة المختصة، ومن ثم الرد واتخاذ الإجراء المعتمد وفق الأنظمة، لتسريع خدمة المستفيدين.

وخصصت الأمانة رقم واتساب 0146236555 لتقديم الخدمة، كما يمكن الاستفادة منها من خلال الرابط التالي: https://wa.me/966146236555 وذلك في إطار حرص الأمانة على التحول الرقمي وتسريع الإجراءات والخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأوضح مدير عام تقنية المعلومات بأمانة الجوف عبدالله بدر الماجد أن الأمانة حريصة على الاستفادة من التقنيات الحديثة وحلول التحول الرقمي في تطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتسريع وتسهيل الإجراءات، مواكبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠، وتنفيذا لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية.

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
04:01 PM

أمانة الجوف تعلن استقبال الاستفسارات والبلاغات عبر "واتساب"

خدمة دشنها أمين المنطقة نحو التحول الرقمي وتسريع الإجراءات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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دشّن أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان خدمة استقبال الاستفسارات والملاحظات والبلاغات المتعلقة بالخدمات البلدية عبر واتساب.

ويستقبل فريق الخدمة الاستفسارات والبلاغات من المستفيدين من خلال الرقم المخصص للخدمة حيث يتم تحويلها إلى القسم أو الإدارة المختصة، ومن ثم الرد واتخاذ الإجراء المعتمد وفق الأنظمة، لتسريع خدمة المستفيدين.

وخصصت الأمانة رقم واتساب 0146236555 لتقديم الخدمة، كما يمكن الاستفادة منها من خلال الرابط التالي: https://wa.me/966146236555 وذلك في إطار حرص الأمانة على التحول الرقمي وتسريع الإجراءات والخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأوضح مدير عام تقنية المعلومات بأمانة الجوف عبدالله بدر الماجد أن الأمانة حريصة على الاستفادة من التقنيات الحديثة وحلول التحول الرقمي في تطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتسريع وتسهيل الإجراءات، مواكبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠، وتنفيذا لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية.

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