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سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 8715.38 نقطة

بتداولات بلغت 8.4 مليارات ريال.. 320 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 25.28 نقطة ليقفل عند مستوى 8715.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.4 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 320 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 350 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 61 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 126 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الوطنية للتعليم، وحلواني إخوان، وعطاء، وإكسترا، وأيان الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أميانتيت، وساب للتكافل، وزجاج، وولاء، وأبو معطي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 3.28%.
فيما كانت أسهم شركات كيمانول، ودار الأركان، وكيان السعودية، وزين السعودية، وإعمار هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات كيمانول، وأبو معطي، وريدان، وكيان السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 2628.96 نقطة ليقفل عند مستوى 24349.17 نقطة، وبتداولات بلغت 27 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 290 ألف سهم تقاسمتها 824 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 8715.38 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 25.28 نقطة ليقفل عند مستوى 8715.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.4 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 320 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 350 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 61 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 126 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الوطنية للتعليم، وحلواني إخوان، وعطاء، وإكسترا، وأيان الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أميانتيت، وساب للتكافل، وزجاج، وولاء، وأبو معطي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 3.28%.
فيما كانت أسهم شركات كيمانول، ودار الأركان، وكيان السعودية، وزين السعودية، وإعمار هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات كيمانول، وأبو معطي، وريدان، وكيان السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 2628.96 نقطة ليقفل عند مستوى 24349.17 نقطة، وبتداولات بلغت 27 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 290 ألف سهم تقاسمتها 824 صفقة.

28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442
04:03 PM

سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 8715.38 نقطة

بتداولات بلغت 8.4 مليارات ريال.. 320 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 25.28 نقطة ليقفل عند مستوى 8715.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.4 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 320 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 350 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 61 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 126 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الوطنية للتعليم، وحلواني إخوان، وعطاء، وإكسترا، وأيان الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أميانتيت، وساب للتكافل، وزجاج، وولاء، وأبو معطي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 3.28%.
فيما كانت أسهم شركات كيمانول، ودار الأركان، وكيان السعودية، وزين السعودية، وإعمار هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات كيمانول، وأبو معطي، وريدان، وكيان السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 2628.96 نقطة ليقفل عند مستوى 24349.17 نقطة، وبتداولات بلغت 27 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 290 ألف سهم تقاسمتها 824 صفقة.

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