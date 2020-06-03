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عبر "زووم".. مدير "تعليم الطائف" يتفقد المشاريع الجاري تنفيذها

استمع إلى شرح مفصل عن سير العمل والمراحل ونسبة الإنجاز

تفقد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي افتراضياً أحد المشاريع الجاري تنفيذها، عن بعد، عبر "زووم".

وتهدف هذه الخطوة، التي تُعتبر الأولى من نوعها، إلى استثمار التقنية الحديثة وتسخيرها لضمان سير العمل، وتقديم الدعم اللازم، ولضمان بداية جادة لعام دراسي جديد.

وشاهد "اللهيبي" عبر الكاميرا المتحركة أعمال التأهيل لمبنى مدرسة الخالدية بحضن، واستمع إلى شرح مفصل عن سير العمل ومراحل المشروع ونسبة الإنجاز، بحضور المساعد للخدمات المساندة ومدير إدارة المباني ومدير التشغيل والصيانة.

وأكد أن الزيارة الافتراضية للمشروع تأتي بهدف الوقوف على مراحل سير العمل بالمشروع باستخدام التقنية الحديثة، وذلك تطبيقاً للإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد "اللهيبي" على ضرورة اكتمال أعمال التأهيل خلال الفترة المحددة ليكون المبنى جاهزاً للعمل والدراسة مع بداية العام الدراسي القادم، لافتاً إلى ضرورة الوقوف على جميع المشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة افتراضياً خلال هذه الفترة ومتابعة الأعمال الإنشائية والتأهيلية للمباني عن بُعد، ومؤكداً ضرورة التزام الدقة والجودة في العمل.

المدير العام للتعليم محافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبر "زووم".. مدير "تعليم الطائف" يتفقد المشاريع الجاري تنفيذها
سبق

تفقد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي افتراضياً أحد المشاريع الجاري تنفيذها، عن بعد، عبر "زووم".

وتهدف هذه الخطوة، التي تُعتبر الأولى من نوعها، إلى استثمار التقنية الحديثة وتسخيرها لضمان سير العمل، وتقديم الدعم اللازم، ولضمان بداية جادة لعام دراسي جديد.

وشاهد "اللهيبي" عبر الكاميرا المتحركة أعمال التأهيل لمبنى مدرسة الخالدية بحضن، واستمع إلى شرح مفصل عن سير العمل ومراحل المشروع ونسبة الإنجاز، بحضور المساعد للخدمات المساندة ومدير إدارة المباني ومدير التشغيل والصيانة.

وأكد أن الزيارة الافتراضية للمشروع تأتي بهدف الوقوف على مراحل سير العمل بالمشروع باستخدام التقنية الحديثة، وذلك تطبيقاً للإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد "اللهيبي" على ضرورة اكتمال أعمال التأهيل خلال الفترة المحددة ليكون المبنى جاهزاً للعمل والدراسة مع بداية العام الدراسي القادم، لافتاً إلى ضرورة الوقوف على جميع المشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة افتراضياً خلال هذه الفترة ومتابعة الأعمال الإنشائية والتأهيلية للمباني عن بُعد، ومؤكداً ضرورة التزام الدقة والجودة في العمل.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
02:44 PM

عبر "زووم".. مدير "تعليم الطائف" يتفقد المشاريع الجاري تنفيذها

استمع إلى شرح مفصل عن سير العمل والمراحل ونسبة الإنجاز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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تفقد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي افتراضياً أحد المشاريع الجاري تنفيذها، عن بعد، عبر "زووم".

وتهدف هذه الخطوة، التي تُعتبر الأولى من نوعها، إلى استثمار التقنية الحديثة وتسخيرها لضمان سير العمل، وتقديم الدعم اللازم، ولضمان بداية جادة لعام دراسي جديد.

وشاهد "اللهيبي" عبر الكاميرا المتحركة أعمال التأهيل لمبنى مدرسة الخالدية بحضن، واستمع إلى شرح مفصل عن سير العمل ومراحل المشروع ونسبة الإنجاز، بحضور المساعد للخدمات المساندة ومدير إدارة المباني ومدير التشغيل والصيانة.

وأكد أن الزيارة الافتراضية للمشروع تأتي بهدف الوقوف على مراحل سير العمل بالمشروع باستخدام التقنية الحديثة، وذلك تطبيقاً للإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد "اللهيبي" على ضرورة اكتمال أعمال التأهيل خلال الفترة المحددة ليكون المبنى جاهزاً للعمل والدراسة مع بداية العام الدراسي القادم، لافتاً إلى ضرورة الوقوف على جميع المشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة افتراضياً خلال هذه الفترة ومتابعة الأعمال الإنشائية والتأهيلية للمباني عن بُعد، ومؤكداً ضرورة التزام الدقة والجودة في العمل.

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