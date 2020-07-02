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"الزيلعي" يبدأ رحلة العلاج بمدينة سلطان للخدمات الإنسانية

بتوجيه من الأمير فيصل بن سلطان

أصدر مدير عام مؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الخيرية، الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز توجيهاً بعلاج لاعب النصر السابق، خالد الزيلعي، في مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية .

وكان لاعب العين (حالياً) الزيلعي، قد أعلن في الأيام الماضية عن إصابته بمرض مجهول الأسباب (التصلب الجانبي الضموري).

ونتيجة لنداء اللاعب لوزارة الرياضة، فقد بادر وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بالإتصال باللاعب والإطمئنان على صحته، متمنياً له الشفاء العاجل .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الزيلعي" يبدأ رحلة العلاج بمدينة سلطان للخدمات الإنسانية
سبق

أصدر مدير عام مؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الخيرية، الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز توجيهاً بعلاج لاعب النصر السابق، خالد الزيلعي، في مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية .

وكان لاعب العين (حالياً) الزيلعي، قد أعلن في الأيام الماضية عن إصابته بمرض مجهول الأسباب (التصلب الجانبي الضموري).

ونتيجة لنداء اللاعب لوزارة الرياضة، فقد بادر وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بالإتصال باللاعب والإطمئنان على صحته، متمنياً له الشفاء العاجل .

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
06:19 PM
اخر تعديل
02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
09:15 PM

"الزيلعي" يبدأ رحلة العلاج بمدينة سلطان للخدمات الإنسانية

بتوجيه من الأمير فيصل بن سلطان

A A A
أحمد سرور - الرياض
7
8,546

أصدر مدير عام مؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الخيرية، الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز توجيهاً بعلاج لاعب النصر السابق، خالد الزيلعي، في مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية .

وكان لاعب العين (حالياً) الزيلعي، قد أعلن في الأيام الماضية عن إصابته بمرض مجهول الأسباب (التصلب الجانبي الضموري).

ونتيجة لنداء اللاعب لوزارة الرياضة، فقد بادر وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بالإتصال باللاعب والإطمئنان على صحته، متمنياً له الشفاء العاجل .

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