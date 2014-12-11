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شاهد.. صورة أبوية بين ولي العهد وأمير الكويت تثير الإعجاب

حصدت تفاعلاً كبيرًا فور نشرها

التقطت عدسة المصوِّر الملكي بندر الجلعود صورة معبِّرة، جمعت بين سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، ووصفها المغردون بالصورة الأبوية الحانية.

ويظهر في الصورة التي نشرها "الجعلود" على حسابه في"تويتر" حرص الأمير محمد بن سلمان على مرافقة أمير الكويت إلى مكان انعقاد القمة الخليجية، بينما يمسك الشيخ صباح الأحمد بيد ولي العهد في مشهد أبوي كثيرًا ما جمع بين الأميرَيْن.

وعبَّر المغردون عن إعجابهم بالصورة التي حصدت تفاعلاً كبيرًا فور نشرها؛ فكتب أحدهم: "والله هذه الصورة ليست إلا لأب وابنه".

فيما كتب آخر: "الصورة تعبِّر مدى حب الكويت للسعودية".

وعلّق المغرد نواف الجبرين قائلاً: "الصورة جميلة ومعبرة من أول وهلة".

وأنشد فهد العضياني شعرًا، قال فيه: "إرتك على طويق الرفاعة والإنجاز ** يا الشامخ اللي عالٍ في شموخه".

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمير الكويت الشيخ صباح الصباح

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. صورة أبوية بين ولي العهد وأمير الكويت تثير الإعجاب
سبق

التقطت عدسة المصوِّر الملكي بندر الجلعود صورة معبِّرة، جمعت بين سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، ووصفها المغردون بالصورة الأبوية الحانية.

ويظهر في الصورة التي نشرها "الجعلود" على حسابه في"تويتر" حرص الأمير محمد بن سلمان على مرافقة أمير الكويت إلى مكان انعقاد القمة الخليجية، بينما يمسك الشيخ صباح الأحمد بيد ولي العهد في مشهد أبوي كثيرًا ما جمع بين الأميرَيْن.

وعبَّر المغردون عن إعجابهم بالصورة التي حصدت تفاعلاً كبيرًا فور نشرها؛ فكتب أحدهم: "والله هذه الصورة ليست إلا لأب وابنه".

فيما كتب آخر: "الصورة تعبِّر مدى حب الكويت للسعودية".

وعلّق المغرد نواف الجبرين قائلاً: "الصورة جميلة ومعبرة من أول وهلة".

وأنشد فهد العضياني شعرًا، قال فيه: "إرتك على طويق الرفاعة والإنجاز ** يا الشامخ اللي عالٍ في شموخه".

11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441
12:41 AM

شاهد.. صورة أبوية بين ولي العهد وأمير الكويت تثير الإعجاب

حصدت تفاعلاً كبيرًا فور نشرها

A A A
ياسر نجدي - الرياض
0
2,239

التقطت عدسة المصوِّر الملكي بندر الجلعود صورة معبِّرة، جمعت بين سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، ووصفها المغردون بالصورة الأبوية الحانية.

ويظهر في الصورة التي نشرها "الجعلود" على حسابه في"تويتر" حرص الأمير محمد بن سلمان على مرافقة أمير الكويت إلى مكان انعقاد القمة الخليجية، بينما يمسك الشيخ صباح الأحمد بيد ولي العهد في مشهد أبوي كثيرًا ما جمع بين الأميرَيْن.

وعبَّر المغردون عن إعجابهم بالصورة التي حصدت تفاعلاً كبيرًا فور نشرها؛ فكتب أحدهم: "والله هذه الصورة ليست إلا لأب وابنه".

فيما كتب آخر: "الصورة تعبِّر مدى حب الكويت للسعودية".

وعلّق المغرد نواف الجبرين قائلاً: "الصورة جميلة ومعبرة من أول وهلة".

وأنشد فهد العضياني شعرًا، قال فيه: "إرتك على طويق الرفاعة والإنجاز ** يا الشامخ اللي عالٍ في شموخه".

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