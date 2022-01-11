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"الموانئ": بدء تأهيل مشروع عقود الإسناد ذات الأولوية بالشراكة مع القطاع الخاص

ستسهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة للقطاع الخاص والمصدّرين والمستوردين

أعلنت الهيئة العامة للموانئ بدعم من المركز الوطني للتخصيص عن البدء بمرحلة تأهيل المستثمرين لمشروع عقود الإسناد ذات الأولوية لثمانية عقود إسناد جديدة للمحطات متعددة الأغراض في ثمانية موانئ تجارية وصناعية في المملكة.

وتهدف هذه العقود إلى تقديم العديد من الخدمات ذات العلاقة بالحاويات والبضائع العامة وبضائع الدحرجة والبضائع السائبة والمواشي، كما ستسهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة للقطاع الخاص والمصدرين والمستوردين، وستسهم كذلك في تعزيز مكانة المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً؛ تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن تقديم طلبات التأهيل متاح لجميع شركات القطاع الخاص المحلية والدولية، وستُؤهَّل الشركات بناءً على معايير فنية ومالية واشتراطات عامة، وتستمر مرحلة تقديم طلبات التأهيل حتى 9 فبراير 2022م.

ويمكن تحميل وثيقة طلب التأهيل عن طريق الرابط التالي: https://mwni.co/RFQ01، وفي حال وجود أي استفسار، يمكن التواصل عن طريق البريد الإلكتروني: Priority.concession@mawani.gov.sa.

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"الموانئ": بدء تأهيل مشروع عقود الإسناد ذات الأولوية بالشراكة مع القطاع الخاص
سبق

أعلنت الهيئة العامة للموانئ بدعم من المركز الوطني للتخصيص عن البدء بمرحلة تأهيل المستثمرين لمشروع عقود الإسناد ذات الأولوية لثمانية عقود إسناد جديدة للمحطات متعددة الأغراض في ثمانية موانئ تجارية وصناعية في المملكة.

وتهدف هذه العقود إلى تقديم العديد من الخدمات ذات العلاقة بالحاويات والبضائع العامة وبضائع الدحرجة والبضائع السائبة والمواشي، كما ستسهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة للقطاع الخاص والمصدرين والمستوردين، وستسهم كذلك في تعزيز مكانة المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً؛ تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن تقديم طلبات التأهيل متاح لجميع شركات القطاع الخاص المحلية والدولية، وستُؤهَّل الشركات بناءً على معايير فنية ومالية واشتراطات عامة، وتستمر مرحلة تقديم طلبات التأهيل حتى 9 فبراير 2022م.

ويمكن تحميل وثيقة طلب التأهيل عن طريق الرابط التالي: https://mwni.co/RFQ01، وفي حال وجود أي استفسار، يمكن التواصل عن طريق البريد الإلكتروني: Priority.concession@mawani.gov.sa.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
03:18 PM

"الموانئ": بدء تأهيل مشروع عقود الإسناد ذات الأولوية بالشراكة مع القطاع الخاص

ستسهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة للقطاع الخاص والمصدّرين والمستوردين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الهيئة العامة للموانئ بدعم من المركز الوطني للتخصيص عن البدء بمرحلة تأهيل المستثمرين لمشروع عقود الإسناد ذات الأولوية لثمانية عقود إسناد جديدة للمحطات متعددة الأغراض في ثمانية موانئ تجارية وصناعية في المملكة.

وتهدف هذه العقود إلى تقديم العديد من الخدمات ذات العلاقة بالحاويات والبضائع العامة وبضائع الدحرجة والبضائع السائبة والمواشي، كما ستسهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة للقطاع الخاص والمصدرين والمستوردين، وستسهم كذلك في تعزيز مكانة المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً؛ تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن تقديم طلبات التأهيل متاح لجميع شركات القطاع الخاص المحلية والدولية، وستُؤهَّل الشركات بناءً على معايير فنية ومالية واشتراطات عامة، وتستمر مرحلة تقديم طلبات التأهيل حتى 9 فبراير 2022م.

ويمكن تحميل وثيقة طلب التأهيل عن طريق الرابط التالي: https://mwni.co/RFQ01، وفي حال وجود أي استفسار، يمكن التواصل عن طريق البريد الإلكتروني: Priority.concession@mawani.gov.sa.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,451
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,407
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,756
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,651

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