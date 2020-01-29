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مصادر: لا صحة لإلغاء "موسم الشرقية".. والتجهيزات قائمة

قالت إنه سيتم إعلان تفاصيله رسميًّا في الوقت المناسب

أكدت لـ"سبق" مصادر قريبة من إدارة موسم الشرقية أنه لا صحة للأنباء التي زعمت إلغاء الموسم، وأبدت استغرابها من الشائعات التي تناقلت خبر الإلغاء.

وأوضحت المصادر أن العمل على ترتيبات وتجهيزات موسم الشرقية بدأ، ولا يزال قائمًا، وسيتم إعلان تفاصيل الموسم بشكل رسمي في الوقت المناسب.

ودعت المصادر الجميع للتأكد من استقاء المعلومات من القنوات الرسمية، وعدم تداول الشائعات التي لا تمت للواقع بصلة.

وتأتي مواسم السعودية ضمن مبادرة تهدف إلى تحويل السعودية إلى إحدى أهم الوجهات السياحية في العالم، وذلك من خلال إقامة الكثير من الفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية الكبرى، إضافة إلى التجارب الفريدة والمستمرة على مدار العام في معظم مدن ومناطق السعودية.

المنطقة الشرقية موسم الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادر: لا صحة لإلغاء "موسم الشرقية".. والتجهيزات قائمة
سبق

أكدت لـ"سبق" مصادر قريبة من إدارة موسم الشرقية أنه لا صحة للأنباء التي زعمت إلغاء الموسم، وأبدت استغرابها من الشائعات التي تناقلت خبر الإلغاء.

وأوضحت المصادر أن العمل على ترتيبات وتجهيزات موسم الشرقية بدأ، ولا يزال قائمًا، وسيتم إعلان تفاصيل الموسم بشكل رسمي في الوقت المناسب.

ودعت المصادر الجميع للتأكد من استقاء المعلومات من القنوات الرسمية، وعدم تداول الشائعات التي لا تمت للواقع بصلة.

وتأتي مواسم السعودية ضمن مبادرة تهدف إلى تحويل السعودية إلى إحدى أهم الوجهات السياحية في العالم، وذلك من خلال إقامة الكثير من الفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية الكبرى، إضافة إلى التجارب الفريدة والمستمرة على مدار العام في معظم مدن ومناطق السعودية.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
10:17 PM
اخر تعديل
29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
10:32 PM

مصادر: لا صحة لإلغاء "موسم الشرقية".. والتجهيزات قائمة

قالت إنه سيتم إعلان تفاصيله رسميًّا في الوقت المناسب

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
9,485

أكدت لـ"سبق" مصادر قريبة من إدارة موسم الشرقية أنه لا صحة للأنباء التي زعمت إلغاء الموسم، وأبدت استغرابها من الشائعات التي تناقلت خبر الإلغاء.

وأوضحت المصادر أن العمل على ترتيبات وتجهيزات موسم الشرقية بدأ، ولا يزال قائمًا، وسيتم إعلان تفاصيل الموسم بشكل رسمي في الوقت المناسب.

ودعت المصادر الجميع للتأكد من استقاء المعلومات من القنوات الرسمية، وعدم تداول الشائعات التي لا تمت للواقع بصلة.

وتأتي مواسم السعودية ضمن مبادرة تهدف إلى تحويل السعودية إلى إحدى أهم الوجهات السياحية في العالم، وذلك من خلال إقامة الكثير من الفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية الكبرى، إضافة إلى التجارب الفريدة والمستمرة على مدار العام في معظم مدن ومناطق السعودية.

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