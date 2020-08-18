النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الخميس والجمعة.. ميدان ينبع للهجن يستضيف مهرجان المفاريد

بجوائز تقدر بـ ٦٨ ألف ريال موزعة على ٤٠ شوطاً يتنافس فيها ملاك الهجن

يستضيف ميدان ينبع للهجن مهرجان المفاريد يومي الخميس والجمعة المقبلين ضمن ستة ميادين بالمملكة، إضافة إلى ميدان ينبع للهجن.

وقدّم مدير ميدان ينبع للهجن سليم بن سلامة رويشد الجهني، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله - على ما يقومان به من دعم ورعاية لرياضة الهجن رياضة الآباء والأجداد واهتمامهما بكل ما يرتقي بهذه الرياضة العريقة.

وقدّم الجهني، الشكر لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي آل سعود، ورئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي بن مساعد، على ما يقومان به من متابعة ودعم وتوجيه لنصل بهذه الرياضة العريقة إلى العالمية.

يقام المهرجان في ستة ميادين في المملكة، إضافة إلى ميدان ينبع للهجن من ضمن سلسلة من المهرجانات التي يدعمها خادم الحرمين الشريفين، وتشرف على تنظيمها وإدارتها وزارة الرياضة، ممثلة بالاتحاد السعودي للهجن، ويحظى سباق المفاريد النسخة الأولى، باهتمام من ملاك الهجن والمحبين لهذه الرياضة العريقة، لكونه أول مهرجان تطبق فيه اللائحة التنظيمية الجديدة للهجن في المملكة لتنقل سباقات الهجن من مرحلة إلى مرحلة أكثر تنظيماً ودعماً وتطوراً تحت إشراف الاتحاد السعودي للهجن لتواكب الرؤية المباركة.

ويأتي دعم سباق المفاريد بميدان ينبع بجوائز تقدر بـ ٦٨ ألف ريال موزعة على ٤٠ شوطاً يتنافس فيها ملاك الهجن، كما يحظى ميدان ينبع بدعم ومتابعة من محافظ ينبع والجهات ذات العلاقة بالمحافظة لتذليل العقبات كافة وتسخير الجهود كافة لضمان نجاح جميع المهرجانات التي تقام بميدان ينبع للهجن.

ينبع

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الخميس والجمعة.. ميدان ينبع للهجن يستضيف مهرجان المفاريد
سبق

يستضيف ميدان ينبع للهجن مهرجان المفاريد يومي الخميس والجمعة المقبلين ضمن ستة ميادين بالمملكة، إضافة إلى ميدان ينبع للهجن.

وقدّم مدير ميدان ينبع للهجن سليم بن سلامة رويشد الجهني، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله - على ما يقومان به من دعم ورعاية لرياضة الهجن رياضة الآباء والأجداد واهتمامهما بكل ما يرتقي بهذه الرياضة العريقة.

وقدّم الجهني، الشكر لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي آل سعود، ورئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي بن مساعد، على ما يقومان به من متابعة ودعم وتوجيه لنصل بهذه الرياضة العريقة إلى العالمية.

يقام المهرجان في ستة ميادين في المملكة، إضافة إلى ميدان ينبع للهجن من ضمن سلسلة من المهرجانات التي يدعمها خادم الحرمين الشريفين، وتشرف على تنظيمها وإدارتها وزارة الرياضة، ممثلة بالاتحاد السعودي للهجن، ويحظى سباق المفاريد النسخة الأولى، باهتمام من ملاك الهجن والمحبين لهذه الرياضة العريقة، لكونه أول مهرجان تطبق فيه اللائحة التنظيمية الجديدة للهجن في المملكة لتنقل سباقات الهجن من مرحلة إلى مرحلة أكثر تنظيماً ودعماً وتطوراً تحت إشراف الاتحاد السعودي للهجن لتواكب الرؤية المباركة.

ويأتي دعم سباق المفاريد بميدان ينبع بجوائز تقدر بـ ٦٨ ألف ريال موزعة على ٤٠ شوطاً يتنافس فيها ملاك الهجن، كما يحظى ميدان ينبع بدعم ومتابعة من محافظ ينبع والجهات ذات العلاقة بالمحافظة لتذليل العقبات كافة وتسخير الجهود كافة لضمان نجاح جميع المهرجانات التي تقام بميدان ينبع للهجن.

18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
09:37 AM

الخميس والجمعة.. ميدان ينبع للهجن يستضيف مهرجان المفاريد

بجوائز تقدر بـ ٦٨ ألف ريال موزعة على ٤٠ شوطاً يتنافس فيها ملاك الهجن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
0
152

يستضيف ميدان ينبع للهجن مهرجان المفاريد يومي الخميس والجمعة المقبلين ضمن ستة ميادين بالمملكة، إضافة إلى ميدان ينبع للهجن.

وقدّم مدير ميدان ينبع للهجن سليم بن سلامة رويشد الجهني، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله - على ما يقومان به من دعم ورعاية لرياضة الهجن رياضة الآباء والأجداد واهتمامهما بكل ما يرتقي بهذه الرياضة العريقة.

وقدّم الجهني، الشكر لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي آل سعود، ورئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي بن مساعد، على ما يقومان به من متابعة ودعم وتوجيه لنصل بهذه الرياضة العريقة إلى العالمية.

يقام المهرجان في ستة ميادين في المملكة، إضافة إلى ميدان ينبع للهجن من ضمن سلسلة من المهرجانات التي يدعمها خادم الحرمين الشريفين، وتشرف على تنظيمها وإدارتها وزارة الرياضة، ممثلة بالاتحاد السعودي للهجن، ويحظى سباق المفاريد النسخة الأولى، باهتمام من ملاك الهجن والمحبين لهذه الرياضة العريقة، لكونه أول مهرجان تطبق فيه اللائحة التنظيمية الجديدة للهجن في المملكة لتنقل سباقات الهجن من مرحلة إلى مرحلة أكثر تنظيماً ودعماً وتطوراً تحت إشراف الاتحاد السعودي للهجن لتواكب الرؤية المباركة.

ويأتي دعم سباق المفاريد بميدان ينبع بجوائز تقدر بـ ٦٨ ألف ريال موزعة على ٤٠ شوطاً يتنافس فيها ملاك الهجن، كما يحظى ميدان ينبع بدعم ومتابعة من محافظ ينبع والجهات ذات العلاقة بالمحافظة لتذليل العقبات كافة وتسخير الجهود كافة لضمان نجاح جميع المهرجانات التي تقام بميدان ينبع للهجن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,006
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,358
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,363
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,736

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني
عقدان من التخطيط

عقدان من التخطيط

بدر الغامدي
السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

حسن آل عمير
إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

حواء القرني
وطن يجتمع فوق السحاب

وطن يجتمع فوق السحاب

سارة عفتان
"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

علي آل شرمة
خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة