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وكالة شؤون المسجد النبوي: 140 درساً خلال رمضان

يقدّمها كبار العلماء والأئمة لإثراء الزائرين والمصلين

تقيم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، 140 درساً علمياً خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، يقدمها كبار العلماء والأئمة ومدرسو المسجد النبوي على مدى أيام الشهر الفضيل.

تأتي الدروس ضمن البرامج العلمية التي تقدمها الوكالة لإثراء الزائرين والمصلين في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في عددٍ من الموضوعات والنواحي الفقهية والشرعية العلمية، وترسيخ الدور التعليمي للحرمين الشريفين.

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وكالة شؤون المسجد النبوي: 140 درساً خلال رمضان
سبق

تقيم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، 140 درساً علمياً خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، يقدمها كبار العلماء والأئمة ومدرسو المسجد النبوي على مدى أيام الشهر الفضيل.

تأتي الدروس ضمن البرامج العلمية التي تقدمها الوكالة لإثراء الزائرين والمصلين في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في عددٍ من الموضوعات والنواحي الفقهية والشرعية العلمية، وترسيخ الدور التعليمي للحرمين الشريفين.

07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
01:55 PM

وكالة شؤون المسجد النبوي: 140 درساً خلال رمضان

يقدّمها كبار العلماء والأئمة لإثراء الزائرين والمصلين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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تقيم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، 140 درساً علمياً خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، يقدمها كبار العلماء والأئمة ومدرسو المسجد النبوي على مدى أيام الشهر الفضيل.

تأتي الدروس ضمن البرامج العلمية التي تقدمها الوكالة لإثراء الزائرين والمصلين في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في عددٍ من الموضوعات والنواحي الفقهية والشرعية العلمية، وترسيخ الدور التعليمي للحرمين الشريفين.

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