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"الصحة": تسجيل 386 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 245 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 386 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 245 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 10 مارس 2021، تسجيل 386 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 380958 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 245 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 371583 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6545 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2830 والحالات الحرجة 528 حالة.

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"الصحة": تسجيل 386 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 245 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 10 مارس 2021، تسجيل 386 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 380958 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 245 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 371583 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6545 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2830 والحالات الحرجة 528 حالة.

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
03:38 PM

"الصحة": تسجيل 386 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 245 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
6,527

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 10 مارس 2021، تسجيل 386 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 380958 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 245 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 371583 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6545 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2830 والحالات الحرجة 528 حالة.

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