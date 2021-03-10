"الصحة": تسجيل 386 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 245 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 10 مارس 2021، تسجيل 386 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 380958 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 245 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 371583 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6545 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2830 والحالات الحرجة 528 حالة.
"الصحة": تسجيل 386 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 245 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-03-10
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 10 مارس 2021، تسجيل 386 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 380958 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 245 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 371583 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6545 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2830 والحالات الحرجة 528 حالة.
10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
03:38 PM
"الصحة": تسجيل 386 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 245 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 10 مارس 2021، تسجيل 386 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 380958 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 245 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 371583 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6545 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2830 والحالات الحرجة 528 حالة.