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بريطانيا تحظر مشاركة "هواوي" في شبكة الجيل الخامس

التخلص من معدات الشركة بحلول 2027

أعلن وزير الإعلام البريطاني أوليفر دودن، اليوم (الثلاثاء)، أن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون ستحظر مشاركة شركة هواوي في شبكة الجيل الخامس في بريطانيا، من خلال إصدار تعليمات لشركات الاتصالات بسحب معداتها بحلول عام 2027.

وأوضح "دودن" لمجلس العموم بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي البريطاني ترأسه "جونسون" أن مركز الأمن القومي السيبراني أبلغ الوزراء الآن بأنه عدل بشكل كبير تقييمه الأمني لمشاركة هواوي في شبكة الجيل الخامس في المملكة المتحدة، وفقاً لـ"رويترز".

ولن يكون بمقدور الشركات المشغلة، شراء مكونات الجيل الخامس من "هواوي" اعتبارًا من نهاية العام، وأُبلغت بالتخلص من أي معدات من إنتاج شركة الاتصالات الصينية العملاقة في شبكة الجيل الخامس بحلول عام 2027.

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بريطانيا تحظر مشاركة "هواوي" في شبكة الجيل الخامس
سبق

أعلن وزير الإعلام البريطاني أوليفر دودن، اليوم (الثلاثاء)، أن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون ستحظر مشاركة شركة هواوي في شبكة الجيل الخامس في بريطانيا، من خلال إصدار تعليمات لشركات الاتصالات بسحب معداتها بحلول عام 2027.

وأوضح "دودن" لمجلس العموم بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي البريطاني ترأسه "جونسون" أن مركز الأمن القومي السيبراني أبلغ الوزراء الآن بأنه عدل بشكل كبير تقييمه الأمني لمشاركة هواوي في شبكة الجيل الخامس في المملكة المتحدة، وفقاً لـ"رويترز".

ولن يكون بمقدور الشركات المشغلة، شراء مكونات الجيل الخامس من "هواوي" اعتبارًا من نهاية العام، وأُبلغت بالتخلص من أي معدات من إنتاج شركة الاتصالات الصينية العملاقة في شبكة الجيل الخامس بحلول عام 2027.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
04:22 PM

بريطانيا تحظر مشاركة "هواوي" في شبكة الجيل الخامس

التخلص من معدات الشركة بحلول 2027

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الإعلام البريطاني أوليفر دودن، اليوم (الثلاثاء)، أن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون ستحظر مشاركة شركة هواوي في شبكة الجيل الخامس في بريطانيا، من خلال إصدار تعليمات لشركات الاتصالات بسحب معداتها بحلول عام 2027.

وأوضح "دودن" لمجلس العموم بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي البريطاني ترأسه "جونسون" أن مركز الأمن القومي السيبراني أبلغ الوزراء الآن بأنه عدل بشكل كبير تقييمه الأمني لمشاركة هواوي في شبكة الجيل الخامس في المملكة المتحدة، وفقاً لـ"رويترز".

ولن يكون بمقدور الشركات المشغلة، شراء مكونات الجيل الخامس من "هواوي" اعتبارًا من نهاية العام، وأُبلغت بالتخلص من أي معدات من إنتاج شركة الاتصالات الصينية العملاقة في شبكة الجيل الخامس بحلول عام 2027.

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