أمانة الشرقية تغلق 7 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية

بعد تنفيذ 1500 جولة رقابية ومشتركة مع الجهات المعنية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1500 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا".

وأسفرت الجولات عن إغلاق 7 منشآت مخالفة، وتحرير 83 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق "توكلنا".

وتَلَقّت الأمانة 23 بلاغًا عن المنشآت المخالفة؛ وذلك عبر مركز البلاغات 940.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية، والحملات التوعوية لرفع مستوى الالتزام والوعي لدى المنشآت والعاملين فيها، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة، ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة منها؛ تحقيقًا للسلامة العامة.

ودعت الجميع إلى التعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والمخالفات البلدية؛ وذلك عبر مركز البلاغات، لمعالجتها.